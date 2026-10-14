Qualcomm, Arm’a karşı davayı kazandı: Tazminat sadece 2 dolar

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Tam Boyutta Gör ABD’de Delaware federal mahkemesinde görülen Qualcomm ve Arm arasındaki davada jüri, Arm’ın Qualcomm ile yaptığı lisans anlaşmasını ihlal ettiğine ve şirketin Meta ile olan ticari ilişkisine hukuka aykırı şekilde müdahale ettiğine hükmetti. Ancak Qualcomm lehine verilen toplam tazminat yalnızca 2 dolar oldu. Karar, iki çip devi arasındaki hukuki mücadelenin yeni bir aşamaya taşınmasına neden olabilir.

Beş gün süren yargılama sonunda jüri, Arm’ın Qualcomm ile imzaladığı Mimari Lisans Anlaşması’nı (ALA) ihlal ettiğine karar verdi. Jüriye göre Arm, Qualcomm’un kendi geliştirdiği Oryon CPU çekirdeklerini doğrulamak için ihtiyaç duyduğu kritik yazılım yamalarını ve çip test araçlarını sağlamadı. Qualcomm’un Arm’ın söz konusu davranışları nedeniyle ticari faaliyetlerinin zarar gördüğü yönündeki iddiaları da jüri tarafından kabul edildi.

Qualcomm ayrıca Arm’ın 2024 yılında Bloomberg News’e şirketin lisans anlaşmasını ihlal ettiğine ilişkin bilgi sızdırdığını öne sürdü. Qualcomm’a göre bu gelişme, Meta ile yürütülen ve anlaşmayla sonuçlanması beklenen iş görüşmelerini geciktirdi. Jüri, Arm’ın Qualcomm’un Meta ile olan ticari ilişkisine hukuka aykırı şekilde müdahale ettiği sonucuna vardı.

Qualcomm ve Arm kararı farklı yorumladı

Qualcomm, kararın ardından yaptığı açıklamada jürinin Arm’ın uzun süredir devam eden Mimari Lisans Anlaşması’nı ihlal ettiğini ve şirketin faaliyetlerini sekteye uğratmak amacıyla kasıtlı hareket ettiğini tespit etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Şirket, bu sonucun daha önceki mahkeme zaferiyle birlikte Arm’ın Qualcomm’a ve onun ekosistemine zarar verme niyetini ortaya koyduğunu savundu.

Şirket ayrıca Oryon işlemcileri başta olmak üzere gelişmiş yarı iletken ürünler geliştirmeye ve bunları dünya genelindeki müşterilere sunmaya odaklanmayı sürdüreceğini ifade etti.

Arm ise kararı kendi açısından olumlu değerlendirdi. Şirket, jürinin dört iddiada kendi lehine karar verdiğine ve Qualcomm’a toplamda yalnızca 2 dolar tazminat ödenmesine hükmettiğine dikkat çekti. Arm’a göre bu sonuç, şirketin lisans anlaşması kapsamındaki tutumunun haklılığını destekliyor.

Arm açıklamasında, Qualcomm’un lisans anlaşmaları kapsamında milyarlarca dolarlık yükümlülüklerden kurtulmak amacıyla davayı sürdürdüğünü öne sürdü. Şirket, jürinin yalnızca sembolik düzeyde tazminat belirlemesinin kendi savunmasını desteklediğini savundu.

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Arm milyarlarca dolarlık telif gelirini kaybedebilir

Arm ile Qualcomm arasındaki ilişkiler, SoftBank’ın 2016 yılında Arm üzerindeki kontrolü ele geçirmesinden ve Arm’ın kendi işlemcilerini geliştirme alanındaki faaliyetlerini genişletmesinden bu yana giderek kötüleşti. İki şirket arasındaki anlaşmazlık, özellikle Arm mimarisini temel alan ancak Qualcomm tarafından özelleştirilen işlemci çekirdeklerinin lisans koşulları konusunda yoğunlaşıyor.

Son davada hükmedilen 2 dolarlık tazminatın doğrudan finansal etkisi oldukça sınırlı olsa da karar, devam eden hukuki mücadele açısından önem taşıyor. Qualcomm, Arm’ın sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle beş yıl boyunca Arm’a lisans ücreti ödemeyi durdurmasına izin veren bir sözleşme hükmüne dayanıyor. Şirketin bu talebi kabul edilirse söz konusu yükümlülüklerden kurtulmasının milyarlarca dolarlık bir etkisi olabilir.

Arm ise beş yıllık telif ücreti muafiyeti sağlayacağı öne sürülen bu hükmün uygulanamayacağını savunuyor. ABD Bölge Yargıcı Maryellen Noreika'nın denetiminde ilerleyecek hukuki sürecin bir sonraki aşaması, iki şirket arasındaki anlaşmazlığın finansal sonuçlarını belirleyebilir.

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Qualcomm, Arm’a karşı davayı kazandı: Tazminat sadece 2 dolar

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