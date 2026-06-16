Qualcomm CEO’su: “Yapay zekâ ajanları uygulamaların yerini alacak”

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan patlamaya ChatGPT, Gemini, Grok gibi sohbet botları öncülük etmiş olsa da teknoloji şirketlerinin odağı giderek AI ajanlarına, yani belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebilen yapay zekâ sistemlerine kayıyor. Zira bu araçların önümüzdeki dönemde tüm internet deneyiminin çehresini değiştireceği düşünülüyor. Nitekim şirketler de artık bu yeni geleceğe hazırlık yapıyor. AI ajanlarının bu muazzam potansiyeline göre pozisyon alan şirketlerden biri de Qualcomm olacak gibi duruyor.

"Dijital Deneyimin Merkezinde Uygulamalar Değil AI Ajanları Olacak"

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon’a göre yakın gelecekte uygulamalar bugünkü merkezi konumunu kaybedecek ve AI ajanları dijital deneyimin yeni merkezine dönüşecek.

CNBC’ye konuşan Amon, Qualcomm’un şu anda yapay zekâ odaklı 40’tan fazla yeni cihaz tasarımı üzerinde çalıştığını açıkladı. Üstelik bu cihazlar klasik akıllı telefon ya da bilgisayar kategorisinin çok ötesine uzanıyor. Qualcomm CEO’suna göre şirketin üzerinde çalıştığı cihazlar arasında kameralı kulaklıklar, akıllı gözlükler, takı formundaki giyilebilir cihazlar, rozet benzeri pinler ve akıllı saatler yer alıyor. Amon, bu cihazların ortak noktasının sürekli kullanıcıyla birlikte olmaları ve çevreyi algılayabilmeleri olduğunu söylüyor. Çünkü yeni nesil yapay zekâ deneyiminin temelinde, kullanıcının bağlamını sürekli anlayabilen cihazlar yer alacak.

Gelecek, Kullanıcının Bulunduğu Ortamı Kavrayabilen Cihazlar Üzerine Kurulacak

Cristiano Amon’a göre teknoloji dünyası şu anda yeni form faktörleri için büyük bir deney sürecinden geçiyor. Özellikle yapay zekânın cihazların merkezine yerleşmesi, donanım tasarımını da kökten değiştirebilir. Çünkü bu yeni dönemde önemli olan şey yalnızca bir ekran sunmak değil; kullanıcının bulunduğu ortamı anlayabilen, sesli komutları yorumlayabilen ve kullanıcı adına işlem yapabilen cihazlar geliştirmek olacak. Qualcomm CEO’su da tam olarak bu yüzden akıllı gözlükler gibi cihazların önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde yaygınlaşacağına inanıyor.

Amon'a göre bu dönüşümle birlikte uygulamaların yerini de AI ajanları alacak. Bugün kullanıcılar bankacılık işlemleri yapmak, rezervasyon oluşturmak ya da bilgi almak için tek tek uygulamalara giriyor. Ancak teknoloji şirketlerinin geliştirmeye çalıştığı yeni nesil yapay zekâ ajanları, tüm bu işlemleri kullanıcı adına otomatik olarak gerçekleştirebilecek. Örneğin kullanıcı yalnızca “geçen ay yaptığım en büyük harcamayı göster” dediğinde, AI asistanı ilgili bankacılık uygulamasını kendi başına kullanarak gerekli bilgiyi çıkarabilecek. Böylece kullanıcıların uygulamalar arasında manuel şekilde gezinmesine gerek kalmayacak.

Qualcomm CEO’suna göre bu durum uygulamaların tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Ancak uygulamaların bugünkü rolü önemli ölçüde değişebilir. Amon bu değişimi “AI ajanı yeni uygulama olacak” sözleriyle özetliyor. Bu yaklaşım, özellikle Apple’ın Siri, Google’ın Gemini ve OpenAI’ın ChatGPT tabanlı AI ajanları üzerinde neden bu kadar yoğun çalıştığını da açıklıyor.

Yapay zekâ dünyasında bu hafta (15 Haziran 2026) 22 sa. önce eklendi

Bu Dönüşümle Birlikte Akıllı Telefonlar da Geri Plana Düşebilir

Tam Boyutta Gör Bu dönüşüm aynı zamanda akıllı telefonların teknoloji ekosistemindeki merkezi rolünü de değiştirebilir. Qualcomm CEO’suna göre gelecekte dijital deneyimin merkezinde telefon değil, ajanlar yer alacak. Telefon ise bu yapının yalnızca bir parçasına dönüşecek. Bu yüzden Qualcomm, özellikle akıllı gözlük kategorisinin önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlarla yarışabilecek ölçekte büyüyeceğine inanıyor. Amon’un paylaştığı verilere göre akıllı gözlük sevkiyatları şu anda yılda onlarca milyon seviyesine ulaşmış durumda. Qualcomm CEO’su, birkaç yıl içinde bunun yüz milyonlar seviyesine çıkabileceğini düşünüyor.

Nitekim Meta, Samsung ve diğer teknoloji şirketleri de son dönemde akıllı gözlük projelerine ciddi yatırım yapıyor. Özellikle Meta’nın Orion isimli artırılmış gerçeklik gözlüğü, sektörün bu alandaki en dikkat çekici projelerinden biri olarak görülüyor. Şirketler artık yalnızca bir ekran sunan cihazlar yerine, çevreyi algılayabilen ve kullanıcı adına işlem yapabilen yapay zekâ destekli giyilebilir ürünlere yöneliyorlar. Amon’un açıklamaları ayrıca yapay zekâ şirketlerinin neden donanım tarafına girmeye başladığını da ortaya koyuyor.

Qualcomm CEO’sunun çizdiği tablo, önümüzdeki yıllarda yalnızca daha güçlü yapay zekâların değil, bu yapay zekâlar etrafında şekillenen tamamen yeni cihaz kategorilerinin de hayatımıza gireceğini gösteriyor. Eğer sektörün beklentileri gerçekleşirse, önümüzdeki dönemde kullanıcıların teknolojiyle kurduğu ilişki akıllı telefon merkezli yapıdan uzaklaşıp, çevreyi sürekli algılayan yapay zekâ destekli giyilebilir cihazlara doğru evrilebilir.

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Qualcomm CEO’su: Yapay zeka ajanları uygulamaların yerini alacak

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