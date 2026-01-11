Qualcomm'dan geri adım: 2nm için Samsung'un kapısında

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yarı iletken üretiminde 2nm eşiği yaklaşırken, çip tasarımcıları için her zamankinden daha kritik hale geldi. TSMC'nin yoğun talep nedeniyle kapasite sınırlarına yaklaşması, alternatif üretim seçeneklerini yeniden gündeme taşıyor. Qualcomm cephesinden gelen son sinyaller ise dengeleri değiştirebilir.

2 nm üretimde Samsung'la görüşüyor

Kaçıranlar için Qualcomm, en son 2022 yılında Snapdragon 8 Gen 1 için Samsung üretimini tercih etmiş, ancak verimlilik ve ısınma sorunları nedeniyle sonraki nesillerde TSMC'ye yönelmişti. Ancak bu durum yakında değişebilir. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon'un açıklamalarına göre şirket, 2nm üretim süreci için Samsung ile görüşmeler yürütüyor.

Samsung tarafı konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaktan kaçınsa da, bu temaslar sektör açısından önemli bir kırılma noktası konumunda. Yeni bilgilere göre Qualcomm, 2 nm tabanlı yeni yongasının tasarım sürecini büyük ölçüde tamamlamış durumda ve üretime geçmeye hazır. Henüz hangi yonganın Samsung tesislerinde üretileceği netleşmiş değil. Snapdragon 8 Elite Gen 6 bu ihtimaller arasında gösterilse de, farklı bir ürün planı da masada olabilir.

Exynos 2600'ün özelliği Apple ve Qualcomm'a taşınabilir 4 hf. önce eklendi

Öte yandan Samsung cephesinde tablo yavaş da olsa değişmeye başlamış görünüyor. Foundry tarafında yaşanan uzun süreli verimlilik sorunlarının ardından şirket, üretim tarafını yeniden kârlı hale getirmek için agresif adımlar atıyor. Qualcomm'un olası dönüşü ise, Samsung'un 2nm sürecine olan güveni artırabilecek kritik bir referans olabilir. Ancak anlaşmanın hayata geçip geçmeyeceği, Samsung'un bu süreçte hedeflenen verim ve performans seviyelerini yakalayıp yakalayamayacağına bağlı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Qualcomm'dan geri adım: 2nm için Samsung'un kapısında

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: