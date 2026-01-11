Giriş
    Qualcomm'dan geri adım: 2nm için Samsung'un kapısında

    2 nm üretim süreci yaklaşırken, Qualcomm cephesinden dikkat çekici bir sızıntı paylaşıldı. Şirketin, Samsung Foundry ile yeniden temas kurduğu söyleniyor. İşte detaylar...

    Qualcomm'dan geri adım: 2nm için Samsung'un kapısında Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken üretiminde 2nm eşiği yaklaşırken, çip tasarımcıları için her zamankinden daha kritik hale geldi. TSMC'nin yoğun talep nedeniyle kapasite sınırlarına yaklaşması, alternatif üretim seçeneklerini yeniden gündeme taşıyor. Qualcomm cephesinden gelen son sinyaller ise dengeleri değiştirebilir.

    2 nm üretimde Samsung'la görüşüyor

    Kaçıranlar için Qualcomm, en son 2022 yılında Snapdragon 8 Gen 1 için Samsung üretimini tercih etmiş, ancak verimlilik ve ısınma sorunları nedeniyle sonraki nesillerde TSMC'ye yönelmişti. Ancak bu durum yakında değişebilir. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon'un açıklamalarına göre şirket, 2nm üretim süreci için Samsung ile görüşmeler yürütüyor.

    Samsung tarafı konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaktan kaçınsa da, bu temaslar sektör açısından önemli bir kırılma noktası konumunda. Yeni bilgilere göre Qualcomm, 2 nm tabanlı yeni yongasının tasarım sürecini büyük ölçüde tamamlamış durumda ve üretime geçmeye hazır. Henüz hangi yonganın Samsung tesislerinde üretileceği netleşmiş değil. Snapdragon 8 Elite Gen 6 bu ihtimaller arasında gösterilse de, farklı bir ürün planı da masada olabilir.

    Öte yandan Samsung cephesinde tablo yavaş da olsa değişmeye başlamış görünüyor. Foundry tarafında yaşanan uzun süreli verimlilik sorunlarının ardından şirket, üretim tarafını yeniden kârlı hale getirmek için agresif adımlar atıyor. Qualcomm'un olası dönüşü ise, Samsung'un 2nm sürecine olan güveni artırabilecek kritik bir referans olabilir. Ancak anlaşmanın hayata geçip geçmeyeceği, Samsung'un bu süreçte hedeflenen verim ve performans seviyelerini yakalayıp yakalayamayacağına bağlı olacak.

