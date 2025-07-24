Qualcomm'dan iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 sürümü geliyor

TSMC ve Samsung'a güvenecek
Çinli kaynaklara göre Samsung'un ürettiği Snapdragon 8 Elite 2'nin TSMC'ye kıyasla daha düşük maliyetli olabileceği söyleniyor. Qualcomm'un, üretim maliyetlerini dengelemek amacıyla Samsung'la olan iş birliğini sürdürme olasılığı mevcut. TSMC'nin 3nm N3P süreciyle üretilen versiyon ise daha yüksek performans ve verimlilik sunsa da, Samsung'un 2nm süreci alternatif bir tedarikçi haline gelmesini sağlayabilir.
Şu an için Samsung'un 2nm GAA sürecinde verimliliği artırmaya odaklandığı ve süreci tamamen bu teknolojiye taşıdığı belirtiliyor. Dolayısıyla wafer başına maliyet konusunda net bir bilgi bulunmasa da, Qualcomm'a daha uygun fiyatlı teklifler sunmuş olabilir. Ayrıca, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve Dimensity 9500'ün, önceki nesillerine kıyasla kayda değer bir artış göstermeyeceği de söylentiler arasında.
Qualcomm’un, 2026 itibarıyla geçmesi beklenen 2nm sınıfı üretim maliyetlerine karşı şimdiden önlem alma ihtimali bulunuyor. Bu bağlamda Samsung ile olan iş birliği, olası maliyet artışlarına karşı bir sigorta görevi görebilir. Şirketin Snapdragon 8 Elite 3 için de benzer şekilde iki farklı üretim yoluna başvuracağı öne sürülüyor. Ancak bu bilgilerin şimdilik kesinleşmediğini ve gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtmek gerek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya