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    Qualcomm'dan iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 sürümü geliyor

    Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin Samsung üretimi versiyonunun iptal edildiği düşünülüyordu. Ancak, çift üretim stratejisi halen masada olabilir. İşte detaylar...    

    Qualcomm'dan iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 sürümü geliyor Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin Samsung'un 2nm GAA üretim sürecini temel alan sürümünün iptal edildiği iddia edilmişti. Ancak yeni gelen bilgiler, Qualcomm'un bu üretim hattını tamamen rafa kaldırmadığını gösteriyor. Kod adı "Kaanapali S" olan sürüm, SM8850s model numarasıyla hâlen geliştirme aşamasında.

    TSMC ve Samsung'a güvenecek

    Çinli kaynaklara göre Samsung'un ürettiği Snapdragon 8 Elite 2'nin TSMC'ye kıyasla daha düşük maliyetli olabileceği söyleniyor. Qualcomm'un, üretim maliyetlerini dengelemek amacıyla Samsung'la olan iş birliğini sürdürme olasılığı mevcut. TSMC'nin 3nm N3P süreciyle üretilen versiyon ise daha yüksek performans ve verimlilik sunsa da, Samsung'un 2nm süreci alternatif bir tedarikçi haline gelmesini sağlayabilir.

    Şu an için Samsung'un 2nm GAA sürecinde verimliliği artırmaya odaklandığı ve süreci tamamen bu teknolojiye taşıdığı belirtiliyor. Dolayısıyla wafer başına maliyet konusunda net bir bilgi bulunmasa da, Qualcomm'a daha uygun fiyatlı teklifler sunmuş olabilir. Ayrıca, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve Dimensity 9500'ün, önceki nesillerine kıyasla kayda değer bir artış göstermeyeceği de söylentiler arasında.

    Qualcomm’un, 2026 itibarıyla geçmesi beklenen 2nm sınıfı üretim maliyetlerine karşı şimdiden önlem alma ihtimali bulunuyor. Bu bağlamda Samsung ile olan iş birliği, olası maliyet artışlarına karşı bir sigorta görevi görebilir. Şirketin Snapdragon 8 Elite 3 için de benzer şekilde iki farklı üretim yoluna başvuracağı öne sürülüyor. Ancak bu bilgilerin şimdilik kesinleşmediğini ve gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtmek gerek.

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    MDK 4 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 20 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 23 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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