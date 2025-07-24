Qualcomm'dan iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 sürümü geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin Samsung'un 2nm GAA üretim sürecini temel alan sürümünün iptal edildiği iddia edilmişti. Ancak yeni gelen bilgiler, Qualcomm'un bu üretim hattını tamamen rafa kaldırmadığını gösteriyor. Kod adı "Kaanapali S" olan sürüm, SM8850s model numarasıyla hâlen geliştirme aşamasında.

TSMC ve Samsung'a güvenecek

Çinli kaynaklara göre Samsung'un ürettiği Snapdragon 8 Elite 2'nin TSMC'ye kıyasla daha düşük maliyetli olabileceği söyleniyor. Qualcomm'un, üretim maliyetlerini dengelemek amacıyla Samsung'la olan iş birliğini sürdürme olasılığı mevcut. TSMC'nin 3nm N3P süreciyle üretilen versiyon ise daha yüksek performans ve verimlilik sunsa da, Samsung'un 2nm süreci alternatif bir tedarikçi haline gelmesini sağlayabilir.

Şu an için Samsung'un 2nm GAA sürecinde verimliliği artırmaya odaklandığı ve süreci tamamen bu teknolojiye taşıdığı belirtiliyor. Dolayısıyla wafer başına maliyet konusunda net bir bilgi bulunmasa da, Qualcomm'a daha uygun fiyatlı teklifler sunmuş olabilir. Ayrıca, Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve Dimensity 9500'ün, önceki nesillerine kıyasla kayda değer bir artış göstermeyeceği de söylentiler arasında.

Qualcomm’un Snapdragon Wear W6 işlemcisi gün yüzüne çıktı 1 hf. önce eklendi

Qualcomm’un, 2026 itibarıyla geçmesi beklenen 2nm sınıfı üretim maliyetlerine karşı şimdiden önlem alma ihtimali bulunuyor. Bu bağlamda Samsung ile olan iş birliği, olası maliyet artışlarına karşı bir sigorta görevi görebilir. Şirketin Snapdragon 8 Elite 3 için de benzer şekilde iki farklı üretim yoluna başvuracağı öne sürülüyor. Ancak bu bilgilerin şimdilik kesinleşmediğini ve gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtmek gerek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Qualcomm'dan iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 sürümü geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: