Qualcomm’dan yeni hamle: Elite serisine alternatif geliyor

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un amiral gemisi işlemci stratejisi bu yıl değişebilir. Bildiğiniz gibi, halihazırda Snapdragon 8 Elite serisine geçiş yapıldı ve önümüzdeki aylarda ikinci modelin tanıtılması bekleniyor. Ancak bunun öncesinde, yüksek performanslı yeni bir yonga daha kullanıcılarla buluşabilir.

Elite serisine alternatif geliyor

Çin kaynaklı güvenilir sızıntılara göre Qualcomm, "SM8845" model numarasına sahip yeni bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Bu platform ise Snapdragon 8s Gen 5'in üzerinde, ancak 8 Elite 2'nin biraz altında konumlanacak ve hangi seriye dahil olacağı netleşmedi. Ancak "Snapdragon 8 Plus" adının kullanılabileceği belirtiliyor.

SM8845'in, geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 8 Elite ile benzer performans seviyesine sahip olması muhtemel. Qualcomm'un özel geliştirdiği büyük çekirdek mimarisi bu yongada da yer alacak. Ayrıca 8 Elite 2'ye ait bazı çevre birimleri de bu yeni çipe entegre edilmiş durumda. Performans artışı ise sınırlı olacak gibi görünüyor.

Buna karşın daha güncel bir üretim süreciyle fabrikalarda işlenecek olması, enerji verimliliği açısından önemli bir avantaj sunabilir. Yonganın kullanılacağı ilk markalar arasında ise Oppo, OnePlus ve Vivo yer alıyor. Sızan bilgilere göre bu modeller, 8.000 mAh'a kadar çıkan yüksek kapasiteli bataryalarla donatılacak.

Qualcomm'dan iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 sürümü geliyor 1 hf. önce eklendi

Aslına bakacak olursak, Snapdragon 8 Elite serisine oldukça yakın olan bu model, 8s ile Elite sınıfı arasındaki boşluğu kapatabilir. Ancak orijinal 8 Elite ile bu denli benzer olması, Qualcomm'un pazar stratejileri hakkında soru işaretleri doğurmuyor değil. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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