Qualcomm doğruladı: Akıllı telefon fiyatları artacak

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar için dünyanın en büyük çip üreticilerinden Qualcomm, uzun süredir konuşulan fiyat artışını resmen doğruladı. Şirket, artan tedarikçi maliyetleri nedeniyle 1 Eylül'den itibaren sevk edilecek ürünlerde çift haneli fiyat artışına gideceğini müşterilerine bildirdi. Bu kararın, eylül ayında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga setlerini de kapsaması bekleniyor.

Artan maliyetler fiyatlara yansıyor

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Qualcomm, müşterilerine gönderdiği yazıda artan tedarik maliyetlerini uzun süre kendi bünyesinde karşılamaya çalıştığını ancak bunun artık sürdürülebilir olmadığını belirtti. Şirketin farklı tedarikçilerden bileşen temin ederek maliyetleri düşürmeye çalıştığı ancak özellikle küresel bellek krizinin derinleşmesi nedeniyle bu girişimlerin sonuç vermediği belirtiliyor.

Fiyat artışının arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak TSMC'nin 2 nm üretim süreci gösteriliyor. İddialara göre 2nm wafer maliyetlerinin yaklaşık 30 bin dolara ulaşması, Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi yonga setlerinde fiyat artışına gitmesini kaçınılmaz hale getirdi. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro modelinin fiyatı 300 doların üzerine çıkabilir.

LPDDR6 bellek ve UFS 5.0 depolama ile birlikte değerlendirildiğinde ise üreticilerin yalnızca temel bileşenler için 600 dolara varan maliyetlerle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Standart model daha avantajlı olabilir

Rapora göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 modelinin ise Pro sürümüne kıyasla daha sınırlı bir fiyat artışı alması bekleniyor. Bunun yanında şirketin müşterilerine daha fazla esneklik sunmak amacıyla hem 2nm hem de 3nm üretim süreçlerini kullanan dört yeni yonga seti üzerinde çalıştığı da sızıntılar arasında.

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Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcilerini 22-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu nedenle 1 Eylül'de yürürlüğe girecek fiyat artışının yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesine doğrudan yansıması bekleniyor.

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