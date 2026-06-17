Qualcomm efsane çip tasarımcısı Jim Keller'ın şirketine talip

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un ünlü çip tasarımcısı Jim Keller'ın liderliğindeki yapay zeka işlemci şirketi Tenstorrent'ı satın alma olasılığını değerlendirdiği bildirildi. Aktarılanlara göre taraflar arasındaki görüşmeler sürerken olası anlaşmanın 8 ila 10 milyar dolar arasında olabileceği belirtiliyor.

Tenstorrent’in değerli varlıkları var

Habere göre Qualcomm'un Tenstorrent'a yönelik ilgisinin merkezinde, şirketin geliştirdiği RISC-V tabanlı yapay zeka hızlandırıcıları ile veri merkezi sınıfı işlemci fikri mülkiyetleri (IP) yer alıyor. Ancak bu teknolojilerin Qualcomm'un mevcut ürün portföyüne nasıl entegre edileceğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmış değil.

Qualcomm halihazırda veri merkezi yapay zeka pazarına yönelik olarak Hexagon NPU’larını temel alan Qualcomm AI200 ve AI250 hızlandırıcılarını geliştiriyor. Bu ürünlerin 2026 yılında sevkiyata başlaması planlanıyor. Şirket ayrıca genel amaçlı sunucu işlemcileri üzerinde de çalışıyor. Bu işlemcilerin Arm mimarisini temel alacağı tahmin edilirken Qualcomm kısa süre önce veri merkezi odaklı RISC-V işlemci tasarımları geliştiren Ventana Micro'yu da satın almıştı.

Bununla birlikte olası satın alma sonrasında Qualcomm'un elinde iki farklı yapay zeka hızlandırıcı yaklaşımı ve biri Arm, ikisi RISC-V tabanlı olmak üzere üç farklı sunucu işlemci platformu bulunacak.

Qualcomm satın alımlarda başarılı

Tam Boyutta Gör Öte yandan Qualcomm, önceki satın alımlarındaki başarısıyla tanınıyor. Şirketin 2011 yılında gerçekleştirdiği Atheros satın alması, Qualcomm'u yalnızca mobil işlemci ve modem üreticisi olmaktan çıkararak Ethernet ve Wi-Fi çözümlerini de kapsayan geniş bir iletişim teknolojileri portföyüne taşıdı.

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Daha sonra gerçekleştirilen Nuvia satın alması ise Qualcomm'un istemci işlemci pazarındaki konumunu güçlendirdi. Şirket, bugün Snapdragon X serisinde kullanılan Oryon CPU mimarisinin temelini bu satın alma sayesinde oluşturdu. Son dönemde alınan Alphawave Semi ve Ventana Micro gibi şirketler de Qualcomm'un optik bağlantı teknolojileri, çiplet çözümleri, SerDes tasarımları ve RISC-V işlemci alanındaki yetkinliklerini artırdı.

Tenstorrent'i değerli kılan bir diğer faktör ise Jim Keller ve diğer kadrosunda yatıyor. Keller, AMD Athlon ve Zen dönemlerinin kilit ismiydi. Ayrıca Apple’ın A serisi işlemcilerinde ve Tesla’nın FSD çiplerinde de hayati öneme sahip. Intel’in yeni nesil işlemci yol haritasının şekillendirilmesinde de rol aldı. Bununla birlikte Tenstorrent, yıllar içinde AMD, Apple, Intel ve Tesla gibi teknoloji devlerinden çok sayıda deneyimli mühendisi bünyesine kattı.

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Qualcomm efsane çip tasarımcısı Jim Keller'ın şirketine talip

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