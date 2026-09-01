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    Qualcomm işlemcilere yeni zam! Telefon fiyatları artacak mı?

    Qualcomm, artan tedarikçi maliyetleri nedeniyle çip fiyatlarını çift haneli oranlarda artırıyor. Zamların akıllı telefon ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinin fiyatlarına yansıması bekleniyor.

    Qualcomm işlemcilere yeni zam! Telefon fiyatları artacak mı? Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, çip fiyatlarında önemli bir artışa gidiyor. Şirket, temmuz ayında müşterilerine gönderdiği bildirimde 1 Eylül sonrasında sevk edilen ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılacağını açıklamıştı. Yeni fiyat artışlarının çift haneli oranlarda olması bekleniyor. Qualcomm CEO'su, şirketin artan maliyetleri artık kendi bünyesinde karşılayamayacağını belirtti. 

    Artan bellek fiyatları çip sektörünü de etkiliyor

    Kaçıranlar için son dönemde özellikle DRAM ve depolama ürünlerinde yaşanan arz sorunları, elektronik sektöründeki maliyetleri artırdı. Yapay zeka ve veri merkezi sektörünün bellek üretim kapasitesi üzerindeki etkisi, akıllı telefon üreticileri dahil olmak üzere birçok şirket için maliyet baskısı oluşturuyor. Qualcomm'un fiyat artışı ise, yalnızca tek bir ürün grubunu kapsamıyor.

    Şirketin mobil işlemciler ve modemler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Ancak uygulanacak kesin oranlar, her müşteriyle ayrı ayrı yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Bu durum, Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini kullanan Samsung ve diğer Android telefon üreticilerinin maliyetlerini de artırabilir.

    Üreticilerin bu maliyetleri tamamen kendi bünyelerinde karşılaması zor olacağı için, artışların ilerleyen dönemde yeni telefonların satış fiyatlarına yansıması ihtimali bulunuyor.

    Apple'ın Qualcomm bağımlılığı azalıyor

    Apple ise son yıllarda Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmak için kendi modem çözümlerini geliştirmeye devam ediyor. Buna rağmen şirket, iPhone 17 serisinin bazı modellerinde Qualcomm modemlerini kullanmayı sürdürüyor. Apple'ın kendi geliştirdiği C1X modem, iPhone 17e ve iPhone Air modellerinde kullanılıyor.

    Sızıntılara göre bazı iPhone 18 Pro modelleri ve Apple'ın katlanabilir iPhone'u, daha yüksek 5G hızları sunması beklenen yeni C2 modemine geçebilir. Ancak Apple'ın bazı pazarlarda, özellikle ABD'de satılan belirli iPhone 18 Pro modellerinde Qualcomm modemlerini kullanmaya devam edebileceği belirtiliyor.

    Cristiano Amon, Qualcomm'un Apple'dan elde ettiği gelirin daha önce beklenenden hızlı düşmesini beklediklerini de açıklamıştı. Şirket, eylül çeyreğinden aralık çeyreğine geçerken Apple kaynaklı gelirlerin yaklaşık yüzde 50 azalmasını bekliyor. Qualcomm CEO'suna göre bu düşüşte Apple'ın kendi modemlerine geçişinin yanı sıra, tedarik kısıtlamaları da etkili olacak. Şirketin iPhone 18 serisinde kullanılan Qualcomm bileşenlerindeki payının da azalması bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    ma mi 3 saat önce

    epeyce yolumuz var da yine de bu bizim için bir gelişme. saatte 600 km/h hız yapan trenlere ulaşmamız dileğiyle.

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    QuasarFX 4 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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