Qualcomm'dan ısınmadan 100W+ süper hızlı şarj çözümü: Quick Charge 5+

Tam Boyutta Gör Qualcomm, güncellenmiş hızlı şarj standardıyla geri döndü. Quick Charge 5+, 140 W'a kadar güç sağlarken daha serin ve daha tutarlı şarj deneyimi vadediyor ve PD-PPS uyumluluğu sayesinde çok çeşitli cihazlarda çalışıyor. QC5+ destekli ilk cihazların bu ayın sonlarında düzenlenecek Snapdragon Summit 2025'te tanıtılması bekleniyor.

20V/7A'da 140W'a kadar hızlı şarj

Qualcomm, yeni Quick Charge 5 Plus protokolünün daha yüksek akımlarda daha düşük voltaj kullanarak diğer hızlı şarj çözümlerinin dezavantajlarından kaçındığını ve cihazların en yüksek şarj hızlarını daha uzun süre korumasını sağladığını belirtiyor. Dahası, voltajı ve akımı cihazın gereksinimine göre akıllıca ayarlayabiliyor ve 20V/7A'da 140W'a kadar güç sağlayabiliyor. Qualcomm, “5A ile sınırlı çözümler genellikle daha fazla watt elde etmek için daha yüksek voltaja güveniyor; bu da daha fazla ısı, daha düşük verimlilik ve daha yüksek maliyetlerle sonuçlanıyor. Quick Charge 5+ daha akıllı ve daha verimli bir yol izliyor.” diyor.

Quick Charge 5 Plus, önceki Quick Charge sürümleriyle geriye dönük uyumlu ve temel protokolü USB PD-PPS olduğundan, Quick Charge 5+ sertifikalı bir şarj cihazıyla iPhone ve dizüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere çok çeşitli cihazları şarj etmek mümkün.

Quick Charge 5+ destekli cihazlar ve aksesuarlar ne zaman çıkacak?

Quick Charge 5+ desteğine sahip ilk cihazlar, 23-25 ​​Eylül tarihleri ​​arasında düzenlenecek Snapdragon Zirvesi 2025'te duyurulacak. QC5+ sertifikalı aksesuarlar ve şarj cihazları ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek.

