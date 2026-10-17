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    Qualcomm’dan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6’nın ısınma iddialarına yanıt

    Samsung’un testlerinde ciddi performans kaybı yaşadığı öne sürülen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 için Qualcomm’dan açıklama geldi.                           

    Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 iddialarını yalanladı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinin aşırı ısınma nedeniyle performans kaybı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Ancak şirketin pazarlama yöneticisi Don McGuire’ın açıklamasında yalnızca standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 modelinden bahsetmesi, amiral gemisi işlemciye ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadı.

    Samsung'un testlerinde aşırı ısındığı iddia edildi

    Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Samsung’un şirket içi testlerinde ortaya çıktığı öne sürülen termal sorunlarla gündeme geldi. İddialara göre işlemci, yüksek sıcaklıklar nedeniyle uzun süreli yük altında önemli performans kaybı yaşıyor. Bu nedenle, Samsung'un Galaxy S27 Ultra modelinde Qualcomm yerine kendi geliştirdiği Exynos 2700 yonga setine yer vermeyi planladığı iddia edildi.

    Qualcomm Pazarlama Direktörü Don McGuire ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu iddialara karşı çıktı. McGuire, ilgili paylaşıma verdiği yanıtta iddiaların doğru olmadığını belirterek üreticilerin cihazlarını piyasaya sürerken performans ve güç tüketimi arasında denge kurmak için platformlarını sürekli optimize ettiğini ifade etti.

    Qualcomm’un açıklamasında önemli bir ayrıntı var

    McGuire’ın açıklaması, ilk bakışta Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 hakkındaki ısınma iddialarını doğrudan yalanlıyor gibi görünse de paylaşımda kullanılan işlemci adı dikkat çekti. Qualcomm yöneticisi, amiral gemisi modelin tam adı olan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yerine standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 ifadesini kullandı.

    İki işlemci de TSMC’nin 2 nm üretim süreciyle ilişkilendirilen yeni nesil yongalar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Extreme sürümünün daha yüksek saat hızlarına ulaşması ve daha yüksek güç sınırlarında çalışabilmesi, termal yönetim açısından farklı koşullar oluşturabilir. Bu nedenle standart model için yapılan açıklamanın doğrudan Extreme sürümündeki performans sorunlarını da kapsayıp kapsamadığı belirsizliğini koruyor.

    Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6’nın 5,00 GHz seviyesine ulaşması beklenen saat hızı da bu tartışmanın önemli bir parçası. Daha yüksek frekanslar daha fazla performans sağlayabilse de güç tüketimi ve ısı üretimi üzerindeki etkileri, telefon üreticilerinin uyguladığı soğutma çözümlerine ve güç yönetimi ayarlarına bağlı olarak değişebiliyor.

    Yeni paketleme teknolojisini kullanıyor

    Qualcomm’un yeni işlemcisinde öne çıkan yeniliklerden biri de Offset PoP adı verilen paketleme teknolojisi. Bu tasarımda bellek yongası işlemcinin üzerine yerleştirilmek yerine yanına yerleştiriliyor. Böylece, ısı dağıtımı kolaylaştırılarak işlemcinin uzun süreli yoğun kullanım sırasında sıcaklık sınırlarına ulaşmasının geciktirilmesi amaçlanıyor.

    Daha önce gerçekleştirilen bir referans telefon testinde, bu paketleme yaklaşımını kullanan cihazın maksimum sıcaklık sınırına ulaşmasının yaklaşık 15 dakika sürdüğü bildirildi. Aynı kaynak, bu sürenin Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan cihazlara kıyasla iki kattan fazla olduğunu öne sürdü. 

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