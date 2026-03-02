Snapdragon Wear Elite tanıtıldı: Geleceğin yapay zekalı giyilebilir cihazlarına güç verecek

Tam Boyutta Gör Qualcomm, MWC 2026'da Snapdragon Wear Elite platformunu duyurdu. Bu, şirketin yerleşik cihaz içi yapay zeka işleme özelliğine sahip ilk kişisel yapay zeka odaklı giyilebilir cihaz platformu.

Qualcomm, 2023 yılında en üst düzey PC işlemci ailesi olarak Snapdragon X Elite serisini piyasaya sürdü. Ardından 2024 yılında birçok üst düzey Android telefona güç veren Snapdragon 8 Elite'i tanıttı. Şimdi ise şirket, giyilebilir cihazlar ve akıllı saatler için ilk Elite marka çipini tanıttı. Snapdragon Wear Elite işlemci neler sunuyor bakalım.

Qualcomm Snapdragon Wear Elite işlemcisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Öncelikle yeni işlemci, Snapdragon W5 Plus Gen 1'in zaten küçük olan 4nm tasarımına kıyasla 3nm işlemle üretilmiş. Bununla birlikte, Wear Elite beş çekirdekli CPU (2.1GHz'de 1 büyük çekirdek ve 1.9GHz'de 4 küçük çekirdek) içeriyor. Qualcomm, bu çekirdeklerin Oryon çekirdekleri olmadığını söylemek dışında, hangi çekirdekler olduğunu açıklamadı. Bununla birlikte, şirket yine de tek çekirdekli performansta beş kata kadar artış vaat ediyor. Çipin GPU'su maksimum FPS performansını da 7 kata kadar artırıyor.

Snapdragon Wear Elite, yerleşik NPU ile başlayarak geliştirilmiş yapay zeka donanımı sunuyor. Bu, aktivite tanıma ve gürültü engelleme veya bastırma gibi düşük güç tüketimli kullanım durumlarını destekliyor. Bu aynı zamanda ayrı Hexagon NPU'ya sahip ilk Snapdragon giyilebilir yonga seti. Qualcomm, bunun cihaz üzerinde iki milyara kadar parametreye, saniyede 10'a kadar belirtece sahip yapay zeka modellerini mümkün kıldığını söylüyor. Ayrıca akıllı yanıtlar, metin oluşturma, metin özetleri ve fitness koçları gibi kullanım durumlarını da gündeme getirdi.

Snapdragon Wear Elite, önceki nesillere kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanım süresi, 10 dakikada %50 şarj vaat ediyor. Geliştirilmiş pil ömrü, akıllı saat üreticilerinin silikon-karbon pilleri giderek daha fazla benimsemesiyle de bağlantılı; bu nedenle, yeni nesil saatlerin önceki modellere göre önemli ölçüde daha uzun süre dayanması beklenebilir.

Son olarak, yeni akıllı saat ve giyilebilir cihaz yonga seti altı farklı bağlantı türüne sahip. Bunlar arasında 5G RedCap (azaltılmış kapasite), micro-power Wi-Fi, uydu bağlantısı için NB-NTN, Bluetooth 6.0, GNSS ve UWB yer alıyor. Qualcomm, OEM'lerin bu bağlantı özelliklerine sahip bir yonga seti sürümünü satın almak zorunda olmadıklarını da belirtti. Başka bir deyişle, bu işlemciye sahip her akıllı saat veya giyilebilir cihaz, 5G, UWB veya uydu desteğine sahip olmayacak.

Qualcomm, bu yeni işlemciye sahip ilk ürünlerin 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Qualcomm Snapdragon Wear Elite özellikleri

Cihaz üzerinde yapay zeka için NPU ile donatılmış Dünyanın ilk giyilebilir platformu

1 milyar parametre modelini destekleyen 12 TOPS'a kadar yapay zeka performansı

Tek çekirdekli CPU'da 5 kata kadar, GPU'da ise 7 kata kadar daha hızlı performans

Ultra verimli 3nm mimarisiyle %30'a kadar daha uzun pil ömrü

Hızlı şarj: 10 dakikadan kısa sürede %50 şarj

Türünün ilk örneği olan altı bağlantı çözümü: 5G RedCap, Micro-Power Wi-Fi, UWB, Bluetooth 6.0, GNSS ve NB-NTN

Zengin bağlamsal veriler ve gelişmiş yapay zeka algısı için 50'den fazla sensör

Güvenilir çok modlu bağlantı için gelişmiş bağlantı çözümleri paketi

Daha akıllı, daha güvenli ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle kişisel yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için tasarlanmıştır

