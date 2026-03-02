Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon Wear Elite tanıtıldı: Geleceğin yapay zekalı giyilebilir cihazlarına güç verecek

    Qualcomm, giyilebilir cihazlar için yeni işlemcisini tanıttı. Snapdragon Wear Elite, Google, Samsung ve diğerlerinin amiral gemisi akıllı saatlerine ve yeni yapay zeka form faktörlerine güç verecek.

    Qualcomm Snapdragon Wear Elite tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, MWC 2026'da Snapdragon Wear Elite platformunu duyurdu. Bu, şirketin yerleşik cihaz içi yapay zeka işleme özelliğine sahip ilk kişisel yapay zeka odaklı giyilebilir cihaz platformu.

    Qualcomm, 2023 yılında en üst düzey PC işlemci ailesi olarak Snapdragon X Elite serisini piyasaya sürdü. Ardından 2024 yılında birçok üst düzey Android telefona güç veren Snapdragon 8 Elite'i tanıttı. Şimdi ise şirket, giyilebilir cihazlar ve akıllı saatler için ilk Elite marka çipini tanıttı. Snapdragon Wear Elite işlemci neler sunuyor bakalım.

    Qualcomm Snapdragon Wear Elite işlemcisi neler sunuyor?

    Qualcomm Snapdragon Wear Elite çipi özellikleri Tam Boyutta Gör
    Öncelikle yeni işlemci, Snapdragon W5 Plus Gen 1'in zaten küçük olan 4nm tasarımına kıyasla 3nm işlemle üretilmiş. Bununla birlikte, Wear Elite beş çekirdekli CPU (2.1GHz'de 1 büyük çekirdek ve 1.9GHz'de 4 küçük çekirdek) içeriyor. Qualcomm, bu çekirdeklerin Oryon çekirdekleri olmadığını söylemek dışında, hangi çekirdekler olduğunu açıklamadı. Bununla birlikte, şirket yine de tek çekirdekli performansta beş kata kadar artış vaat ediyor. Çipin GPU'su maksimum FPS performansını da 7 kata kadar artırıyor.

    Snapdragon Wear Elite, yerleşik NPU ile başlayarak geliştirilmiş yapay zeka donanımı sunuyor. Bu, aktivite tanıma ve gürültü engelleme veya bastırma gibi düşük güç tüketimli kullanım durumlarını destekliyor. Bu aynı zamanda ayrı Hexagon NPU'ya sahip ilk Snapdragon giyilebilir yonga seti. Qualcomm, bunun cihaz üzerinde iki milyara kadar parametreye, saniyede 10'a kadar belirtece sahip yapay zeka modellerini mümkün kıldığını söylüyor. Ayrıca akıllı yanıtlar, metin oluşturma, metin özetleri ve fitness koçları gibi kullanım durumlarını da gündeme getirdi.

    Snapdragon Wear Elite, önceki nesillere kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanım süresi, 10 dakikada %50 şarj vaat ediyor. Geliştirilmiş pil ömrü, akıllı saat üreticilerinin silikon-karbon pilleri giderek daha fazla benimsemesiyle de bağlantılı; bu nedenle, yeni nesil saatlerin önceki modellere göre önemli ölçüde daha uzun süre dayanması beklenebilir.

    Son olarak, yeni akıllı saat ve giyilebilir cihaz yonga seti altı farklı bağlantı türüne sahip. Bunlar arasında 5G RedCap (azaltılmış kapasite), micro-power Wi-Fi, uydu bağlantısı için NB-NTN, Bluetooth 6.0, GNSS ve UWB yer alıyor. Qualcomm, OEM'lerin bu bağlantı özelliklerine sahip bir yonga seti sürümünü satın almak zorunda olmadıklarını da belirtti. Başka bir deyişle, bu işlemciye sahip her akıllı saat veya giyilebilir cihaz, 5G, UWB veya uydu desteğine sahip olmayacak.

    Qualcomm, bu yeni işlemciye sahip ilk ürünlerin 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini söylüyor.

    Qualcomm Snapdragon Wear Elite özellikleri

    • Cihaz üzerinde yapay zeka için NPU ile donatılmış Dünyanın ilk giyilebilir platformu
    • 1 milyar parametre modelini destekleyen 12 TOPS'a kadar yapay zeka performansı
    • Tek çekirdekli CPU'da 5 kata kadar, GPU'da ise 7 kata kadar daha hızlı performans
    • Ultra verimli 3nm mimarisiyle %30'a kadar daha uzun pil ömrü
    • Hızlı şarj: 10 dakikadan kısa sürede %50 şarj
    • Türünün ilk örneği olan altı bağlantı çözümü: 5G RedCap, Micro-Power Wi-Fi, UWB, Bluetooth 6.0, GNSS ve NB-NTN
    • Zengin bağlamsal veriler ve gelişmiş yapay zeka algısı için 50'den fazla sensör
    • Güvenilir çok modlu bağlantı için gelişmiş bağlantı çözümleri paketi
    • Daha akıllı, daha güvenli ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle kişisel yapay zeka ekosistemini güçlendirmek için tasarlanmıştır
    Kaynakça https://www.qualcomm.com/wearables/products/snapdragon-wear-elite-platform https://www.androidauthority.com/snapdragon-wear-elite-smartwatch-chip-3643432/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    N
    north face34 2 saat önce

    vw hastalarına umarım bu haber ders olurr .buradaki distribütör maalesef getirmiyor bu araçları Türkiyeye getirsede az birşey

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jack daniels orjinal sorgulama anonymous çeviri baskı balata değişmezse ne olur 1.4 multiair balparmak bal sahtekarlığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus 15-FB3038NT
    HP Victus 15-FB3038NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum