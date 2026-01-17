Qualcomm, Snapdragon X2 ile masaüstü PC pazarına göz kırptı

Resmi Snapdragon YouTube kanalında yer alan videonun açıklamasında, "yeni nesil masaüstü PC'ler artık burada" ifadesi kullanılırken, Snapdragon X Series işlemcilerin yüksek performans, yapay zeka hesaplamaları ve enerji verimliliğini masaüstü segmentine taşıyacağı belirtiliyor. Videoda ayrıca, kablosuz klavyeler ve kavisli monitörlere bağlı kompakt bilgisayarların yer aldığı modern çalışma alanları gösteriliyor.
Masaüstü Snapdragon iddiaları tartışma yarattı
Bir kısım teknoloji uzmanı ise Qualcomm'un bu sunum tarzının yanıltıcı olabileceği görüşünde. Zira şirket bugüne kadar yalnızca pasif soğutmalı Snapdragon X tabanlı mini PC prototipleri sergiledi. Tam anlamıyla seri üretime geçmiş masaüstü bilgisayarlar ise henüz resmi olarak tanıtılmadı.
Buna rağmen Snapdragon X2 Elite işlemcilerin, dizüstü bilgisayarların ötesine geçerek masaüstü kullanımını da kapsaması bekleniyor. Qualcomm ise şu aşamada masaüstü çözümlerinin teknik özellikleri, form faktörleri ve çıkış tarihleri hakkında net bir bilgi paylaşmış değil.