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    Qualcomm, Snapdragon X3 serisini erteledi: X2 Refresh geliyor

    Qualcomm'un Snapdragon X2 serisi için yenileme hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Şirket, Snapdragon X3 öncesinde üç farklı kalıp üzerinden güncellenmiş X2 modelleri sunabilir.

    Qualcomm, Snapdragon X3 serisini erteledi: X2 Refresh geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm dizüstü bilgisayar odaklı Snapdragon X serisinde yeni bir ara güncelleme hazırlığında olabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, doğrudan yeni nesil Snapdragon X3 ailesine geçmek yerine mevcut Snapdragon X2 platformunu yenileyerek pazarda bir süre daha bu seriyle ilerlemeyi planlıyor.

    Snapdragon X2 için sessiz yenileme planı

    Sızıntıya göre Snapdragon X2 Refresh ailesi, mevcut seride kullanılan Glymur, Mahua ve Kalambo olmak üzere üç farklı kalıp yapısını temel alacak. Test aşamasındaki listelerde “Refresh” ibaresi taşıyan çeşitli mühendislik örnekleri görülürken, özellikle Mahua tabanlı 10 ve 12 çekirdekli yeni sürümler dikkat çekiyor. Glymur tarafında ise hem SiP hem de COB paketleme seçeneklerine sahip örnekler listelenmiş durumda.

    Şimdilik teknik özellikler netleşmiş değil ancak Qualcomm'un çekirdek sayısını 18'in üzerine taşımaktan ziyade saat hızları ve genel optimizasyon tarafına odaklanması bekleniyor. Mevcut Snapdragon X2 ailesi zaten 6 çekirdekten 18 çekirdeğe kadar uzanan geniş bir yapı sunuyor. Bu nedenle yenilemenin temel amacı, aynı mimariyi daha olgun hale getirerek performansı artırmak olabilir.

    Qualcomm, Snapdragon X3 serisini erteledi: X2 Refresh geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu stratejinin arkasında ise yalnızca ürün planlaması değil, sektör genelindeki bellek ve depolama tedarik sorunları da yer alıyor. İddiaya göre Qualcomm da Intel ve AMD gibi, yeni nesil platforma geçmeden önce mevcut serileri yenileyerek bu dönemi aşmayı hedefliyor. Bellek tarafındaki sıkışıklığın 2027 başında hafiflemesiyle birlikte Snapdragon X3 ailesinin sahneye çıktığını görebiliriz.
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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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