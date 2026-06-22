Qualcomm, Snapdragon X3 serisini erteledi: X2 Refresh geliyor

Snapdragon X2 için sessiz yenileme planı
Sızıntıya göre Snapdragon X2 Refresh ailesi, mevcut seride kullanılan Glymur, Mahua ve Kalambo olmak üzere üç farklı kalıp yapısını temel alacak. Test aşamasındaki listelerde “Refresh” ibaresi taşıyan çeşitli mühendislik örnekleri görülürken, özellikle Mahua tabanlı 10 ve 12 çekirdekli yeni sürümler dikkat çekiyor. Glymur tarafında ise hem SiP hem de COB paketleme seçeneklerine sahip örnekler listelenmiş durumda.
Şimdilik teknik özellikler netleşmiş değil ancak Qualcomm'un çekirdek sayısını 18'in üzerine taşımaktan ziyade saat hızları ve genel optimizasyon tarafına odaklanması bekleniyor. Mevcut Snapdragon X2 ailesi zaten 6 çekirdekten 18 çekirdeğe kadar uzanan geniş bir yapı sunuyor. Bu nedenle yenilemenin temel amacı, aynı mimariyi daha olgun hale getirerek performansı artırmak olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel