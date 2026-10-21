Arm'ın Qualcomm'dan istediği lisans ücreti belli oldu: Çip başına 65 dolara kadar çıkıyor!

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Tam Boyutta Gör Arm ile Qualcomm arasındaki lisans anlaşmazlığında mahkemede açıklanan rakamlar, yeni nesil Armv10 mimarisinin Qualcomm'a getirebileceği maliyet artışını gözler önüne serdi. 20 Ekim'de görülen davanın kapanış savunmalarında paylaşılan bilgilere göre Arm'ın önerdiği yeni lisans ücretleri, 220 dolarlık bir Snapdragon amiral gemisi işlemcisinin fiyatının yüzde 12,8 ila yüzde 29,5'ine karşılık gelebilir.

ABD Bölge Yargıcı Maryellen Noreika'nın önünde görülen dava, Arm'ın Armv10 lisans koşullarını müzakere ederken iyi niyetle hareket edip etmediğine odaklanıyor. Tarafların sunduğu ücret modellerinin ayrıntıları gizli tutulsa da duruşmada açıklanan bazı rakamlar, yeni lisans anlaşmasının Qualcomm üzerindeki olası etkisini ortaya koydu.

Qualcomm'un işlemci başına ödediği ücret katlanabilir

Qualcomm'un 2013 yılında Arm ile imzaladığı mimari lisans anlaşması 2033 yılına kadar geçerliliğini koruyor. Mevcut anlaşma kapsamında beş veya daha fazla CPU çekirdeğine sahip işlemciler için lisans ücreti, işlemci başına 1,88 dolarla sınırlandırılıyor. Analist John Dorbal'ın aktardığı bilgilere göre bu tutar, sekiz özel Arm çekirdeği kullanan bir Snapdragon işlemcisinde çekirdek başına yaklaşık 0,23 dolara karşılık geliyor. Hesaplamada kullanılan işlemci satış fiyatı ise 150 dolarla sınırlandırılıyor.

Qualcomm'un avukatı Karen Dunn, Arm'ın Armv10 mimarisi için önerdiği ücretlerin şirketin mevcut ödemelerinin 15 katına kadar çıkabileceğini belirtti. Dunn ayrıca, gizli tutulan uzman hesaplamalarına dayanarak 2034-2040 dönemindeki ücretlerin mevcut seviyenin 34,5 katına ulaşabileceğini ifade etti.

Mevcut 1,88 dolarlık üst sınır üzerinden yapılan hesaplamada, 2027-2033 dönemi için işlemci başına 28,20 dolar, 2034-2040 dönemi içinse 64,86 dolar gibi tutarlar ortaya çıkıyor. Ancak bunlar, belirtilen kat sayıların mevcut ücret sınırına uygulanmasıyla elde edilen tahmini rakamlar. Arm'ın önerdiği gerçek ücretlendirme yapısı kamuoyuna açıklanmadığından, nihai maliyetler işlemci türüne göre farklılık gösterebilir.

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Arm, eski anlaşmanın günümüz koşullarını yansıtmadığını savunuyor

Arm tarafı ise 2013 yılında belirlenen lisans koşullarının günümüz işlemci pazarını yansıtmadığını düşünüyor. Şirketin avukatı Gregg LoCascio, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcilerinin fiyatının geçmişe kıyasla önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çekti. LoCascio'nun açıklamasında, günümüzde 220 dolar seviyesindeki işlemcilerin 2013'teki bazı ürünlerin yaklaşık 10 katı fiyatında olduğu belirtildi.

Arm ayrıca yeni lisans ücretlerini belirlerken Google ve Microsoft gibi şirketlerin ödediği tutarları da dikkate aldığını savunuyor. Şirketin bir diğer itirazı ise küçük akıllı telefon işlemcileri için belirlenen ücret sınırının, 288 CPU çekirdeğine sahip veri merkezi işlemcilerine de uygulanıp uygulanmaması gerektiğiyle ilgili.

Qualcomm'un 250 milyon dolarlık teklifi reddedildi

Duruşmada ortaya çıkan bir diğer ayrıntı, Qualcomm'un 2024 yılının sonlarında anlaşmazlığı çözmek ve Armv10 için lisans koşullarını güvence altına almak amacıyla 250 milyon dolarlık peşin ödeme teklif etmesi oldu. Arm'ın bu teklifi reddettiği belirtildi. Qualcomm, 2013 yılında imzalanan ilk mimari lisans anlaşması içinse 40,25 milyon dolar peşin ödeme yapmıştı.

Qualcomm, Arm ile yeni koşullar üzerinde mahkeme gözetiminde müzakere edilmesini talep ediyor. Ancak Yargıç Noreika, bu talebi oldukça kapsamlı ve sıra dışı bir adım olarak değerlendirdi. Tarafların son sunumlarının ardından yazılı kararın açıklanması bekleniyor.

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Qualcomm'un Arm'a ödediği lisans ücreti 35 kata kadar artabilir

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