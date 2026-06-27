Qualcomm'un Snapdragon yol haritası sızdı: 3nm ve 2nm işlemciler geliyor

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un gelecek döneme ait Snapdragon 8 serisi işlemci planları sızdırıldı. Daha önce 2nm üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro modelleri konuşulurken, şirketin yol haritasında iki yeni 3nm işlemcinin daha yer aldığı ortaya çıktı.

3nm ve 2nm işlemciler yolda

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5XX ve Snapdragon 8 Gen 5 Pro isimlerini taşıyan iki yeni yonga seti üzerinde çalışıyor. geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Snapdragon 8 Gen 5 modelleri sırasıyla SM8850 ve SM8845 kod numaralarıyla gelirken, yeni keşfedilen modeller SM8850Q ve SM8845 Pro kod adlarına sahip.

Şimdilik Snapdragon 8 Elite Gen 5XX ile mevcut Snapdragon 8 Elite Gen 5 arasında ne gibi farklar olacağı bilinmiyor. Buna karşın Snapdragon 8 Gen 5 Pro modelinin, standart sürüme kıyasla daha yüksek saat hızları veya geliştirilmiş CPU ve GPU yapılandırmasıyla gelmesi muhtemel.

Öte yandan Qualcomm'un asıl büyük yeniliği ise 2nm üretim sürecine geçiş olacak. Daha önce gündeme gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975), şirketin ilk 2nm mobil işlemcileri arasında yer alacak.

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Qualcomm henüz yeni işlemcilerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin son yıllardaki tanıtım takvimi göz önüne alındığında, Snapdragon 8 serisinin yeni üyelerinin eylül ayında düzenlenmesi beklenen Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılması sürpriz olmayacak.

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