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Tam Boyutta Gör Huawei ve Qualcomm, 5G, yapay zeka, bilgi işlem ve ağ teknolojilerini kapsayan çok yıllı, geniş kapsamlı bir patent lisanslama anlaşması imzaladı. Anlaşma karşılıklı patent lisanslamasını içerirken Qualcomm ayrıca Huawei'nin ABD'deki bazı patentlerini satın alacak.

Huawei'nin patent gelirleri 6,9 milyar doları aşacak

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşmadaki patent satın alımları bilgi işlem, yapay zeka, ağ teknolojileri ve diğer teknoloji alanlarıyla ilgili Huawei patentlerini içeriyor. Anlaşmanın önemli noktalarından biri ise Huawei'nin Qualcomm ile 5G teknolojilerini kapsayan ilk patent lisans anlaşmasını yapmış olması.

Huawei, işlemin tamamlanmasının ardından patent lisans anlaşmalarından elde ettiği toplam sözleşme değerinin 6,9 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ise düzenleyici kurumların onayı gerekiyor.

Öte yandan Huawei, son dönemlerde patentlerini doğrudan gelir elde etmek için kullanıyor. Şirketin fikri mülkiyet lisanslama faaliyetleri 2021 yılından bu yana pozitif gelir üretiyor.

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Şirketin Nokia, Samsung ve Amazon gibi küresel teknoloji şirketlerinin yanı sıra Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerle yaptığı anlaşmalarla birlikte 260'tan fazla patent lisanslama anlaşması bulunuyor.

Huawei, 2025 yılında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 192,3 milyar yuan, yaklaşık 28,7 milyar dolar, harcadı. Bu tutar şirketin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 22'sine denk geliyor. Şirket aynı yılın sonunda dünya genelinde 165 bin aktif tescilli patente sahipti.

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Qualcomm ve Huawei arasında 5G ve yapay zeka patent anlaşması

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