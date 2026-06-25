Qualcomm ve Meta anlaştı: Nvidia'ya yeni rakip geliyor

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, veri merkezi ve yapay zekâ pazarındaki varlığını güçlendirecek önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, teknoloji devi Meta ile çok nesilli stratejik iş birliği kurduğunu açıkladı. Böylece Meta, Qualcomm'un veri merkezi işlemcileri için ilk büyük teknoloji müşterisi oldu.

Dragonfly C1000 geliyor

24 Haziran'da düzenlenen Yatırımcı Günü etkinliğinde duyurulan anlaşmanın merkezinde Qualcomm Dragonfly C1000 işlemcisi yer alıyor. Şirketin yeni nesil veri merkezi çözümü olarak geliştirdiği bu işlemcinin üretimine 2028'in ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Dragonfly C1000, özellikle "agentic AI" olarak adlandırılan yeni nesil yapay zekâ iş yükleri için tasarlanıyor.

Qualcomm, işlemcinin yüksek performans başına düşük güç tüketimi sunacağını ve büyük ölçekli veri merkezlerinde enerji verimliliği sağlayacağını belirtiyor. Şirketin uzun vadeli hedefleri de açıklandı. Qualcomm, 2029 mali yılı için akıllı telefon dışındaki gelir hedefini 40 milyar dolara yükseltti. Bu rakamın 15 milyar dolarından fazlasının yalnızca veri merkezi yapay zekâ çözümlerinden gelmesi bekleniyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise ortaklığı şirketin "kişisel süper zekâ" vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriyor. Meta, yapay zekâ altyapısını hızla büyütürken yüksek performanslı ve enerji verimli işlemcilere ihtiyaç duyuyor. Dragonfly C1000'ün performans başına watt odaklı tasarımı da bu ihtiyaca doğrudan hitap ediyor.

2028'in ortasında geliyor

Aslında Qualcomm ve Meta'nın veri merkezi alanındaki geçmişi yeni değil. İki şirket daha önce 2010'lu yıllarda Arm tabanlı sunucu işlemcileri üzerinde çeşitli çalışmalar yürütmüştü. Ancak yüksek maliyetler ve teknik zorluklar nedeniyle bu projeler ilerleyen dönemde durdurulmuştu. Günümüzde ise şirket, yalnızca donanım tarafına yatırım yapmıyor.

Qualcomm kısa süre önce yapay zekâ yazılım girişimi Modular'ı yaklaşık 3.9 milyar dolara satın aldı. Ayrıca Suudi Arabistan merkezli Humain ve ByteDance ile özel yapay zekâ çipleri geliştirmeye yönelik anlaşmalar imzaladı.

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Bununla birlikte şirketin 2029 için belirlediği 15 milyar dolarlık veri merkezi geliri hedefi oldukça iddialı. Dragonfly C1000'in üretimine ancak 2028'in ikinci yarısında başlanacak olması, Qualcomm'a bu hedefe ulaşmak için sınırlı bir zaman bırakıyor. Şirketin önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesi, performans ve müşteri kazanımı tarafında nasıl bir ilerleme kaydedeceği ise merak konusu.

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