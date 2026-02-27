Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm, Windows el konsolu planları ertelendi

    Qualcomm, GDC 2026 kapsamında Windows tabanlı taşınabilir oyun cihazlarına yönelik yeni bir çip duyurusu yapmayacağını açıkladı. Cihazlar bir süre daha gecikecek.

    Qualcomm, Windows el konsolu planları ertelendi Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un Windows el konsolu pazarına yönelik iddiası sürse de zamanlama konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Son olarak şirket, daha önce verilen ipuçlarına rağmen Game Developers Conference 2026 kapsamında Windows tabanlı taşınabilir oyun cihazlarına yönelik yeni bir çip duyurusu yapmayacağını açıkladı.

    Qualcomm, Windows el konsolu planları ertelendi

    Qualcomm, The Verge'e yaptığı açıklamada GDC 2026'da Windows gaming el konsolu ve Snapdragon G serisi oyun çiplerine ilişkin bir güncelleme paylaşmayacağını belirtti. Snapdragon X Series ve Snapdragon G Series işlemcilerinin PC, masaüstü ve taşınabilir oyun cihazı pazarını ileri taşıdığı, ancak bu alanlara dair yeni bilgilerin daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

    Bu karar, özellikle Snapdragon tabanlı Windows on Arm el konsollarını bekleyen sektör için önemli bir geri adım. Şirket resmi bir gerekçe paylaşmasa da, özellikle devam eden bellek tedarik sıkıntılarına dikkat çekiliyor. Qualcomm yönetimi, Şubat ayındaki finansal değerlendirme toplantısında sınırlı bellek bulunabilirliğinin cihaz üretimlerini etkilediğini ifade etmişti.

    Bunun yanında Intel cephesinde de takvim kayması söz konusu. Son raporlara göre Intel’in “Arc G3” odaklı Panther Lake planları 2026’nın ikinci çeyreğine ertelenmiş durumda. Bu da potansiyel Intel tabanlı el konsollarının Mart döneminden çıkmasına yol açabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli termosifon uzun süre kullanılmayacaksa işten erken çıkma bahaneleri connected2.me mahkeme samsung çamaşır makinesi alınır mı debriyaja basınca ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum