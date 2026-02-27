Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un Windows el konsolu pazarına yönelik iddiası sürse de zamanlama konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Son olarak şirket, daha önce verilen ipuçlarına rağmen Game Developers Conference 2026 kapsamında Windows tabanlı taşınabilir oyun cihazlarına yönelik yeni bir çip duyurusu yapmayacağını açıkladı.

Qualcomm, Windows el konsolu planları ertelendi

Qualcomm, The Verge'e yaptığı açıklamada GDC 2026'da Windows gaming el konsolu ve Snapdragon G serisi oyun çiplerine ilişkin bir güncelleme paylaşmayacağını belirtti. Snapdragon X Series ve Snapdragon G Series işlemcilerinin PC, masaüstü ve taşınabilir oyun cihazı pazarını ileri taşıdığı, ancak bu alanlara dair yeni bilgilerin daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

Bu karar, özellikle Snapdragon tabanlı Windows on Arm el konsollarını bekleyen sektör için önemli bir geri adım. Şirket resmi bir gerekçe paylaşmasa da, özellikle devam eden bellek tedarik sıkıntılarına dikkat çekiliyor. Qualcomm yönetimi, Şubat ayındaki finansal değerlendirme toplantısında sınırlı bellek bulunabilirliğinin cihaz üretimlerini etkilediğini ifade etmişti.

Bunun yanında Intel cephesinde de takvim kayması söz konusu. Son raporlara göre Intel’in “Arc G3” odaklı Panther Lake planları 2026’nın ikinci çeyreğine ertelenmiş durumda. Bu da potansiyel Intel tabanlı el konsollarının Mart döneminden çıkmasına yol açabilir.

