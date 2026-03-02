Qualcomm, 6G'nin temelini oluşturan yeni nesil modem ve WiFi 8 çipini tanıttı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, bugüne kadarki en gelişmiş iletişim çipleri olan X105 5G Modem-RF ve FastConnect 8800 Wi-Fi 8 çiplerini piyasaya sürdü. 6G geliştirme ve testlerinin temelini atan dünyanın önde gelen 5G platformu X105 5G Modem-RF, uydu tabanlı video, ses, veri ve mesajlaşma için 5G NR-NTN gibi özellikler sunuyor. Üstün yapay zeka performansı için istemci ve ağ bağlantısını birleştiren FastConnect 8800 ise Wi-Fi 8, Bluetooth 7 ve daha fazlasını sunuyor.

Qualcomm Snapdragon Wear Elite tanıtıldı: İşte özellikleri 4 sa. önce eklendi

Qualcomm X105 Modem-RF: Dünyanın ilk R19-Ready modemi

Tam Boyutta Gör Qualcomm, sektörün ilk 3GPP Release 19 uyumlu modemini içeren ve 6G geliştirme ve testlerinin temelini atan, dünyanın önde gelen 5G Advanced platformu Qualcomm X105 5G Modem-RF'yi tanıttı. Qualcomm X105, veri hızlarında ve güç verimliliğinde önemli iyileştirmeler sağlarken, dört bantlı GNSS ve entegre NR-NTN desteğinde çığır açan yenilikler sunuyor.

Modem üzerinde Agentic AI'ya sahip 5. nesil 5G AI işlemci

Yeni bir RF alıcı-verici

Uydu iletişimi için 5G NR-NTN

Dört frekanslı GNSS

Yeni nesil RF ön uç

Bu teknolojiler arasında, 5G NR-NTN ve dört frekanslı GNSS, kullanıcı tarafından fark edilebilir iyileştirmeleri sunmaya hazırlanıyor. 5G NR-NTN, X105 5G Modem-RF'ye sahip herhangi bir cihazın, uydu iletişimi yoluyla şebeke dışı video, veri, ses ve mesajlaşmadan yararlanmasını sağlıyor.

X105 5G Modem-RF, Qualcomm'un dört frekanslı GNSS ve çoklu uydu takımyıldızı desteğine sahip ilk modemi. Bu, X105 5G Modem-RF'nin GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou olmak üzere dört ana uydu takımıyla iletişim kurmasını sağlayarak gelişmiş konum doğruluğu, azaltılmış gecikme ve %25'e varan güç tasarrufu sunuyor. Başka bir deyişle, X105 5G Modem-RF daha fazla güç tüketmeden daha iyi ve daha hızlı konum verileri sağlayacak.

Qualcomm FastConnect Wi-Fi 8 çipi: Yapay zeka için sektör lideri bağlantı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, FastConnect 8800 Wi-Fi çipini de tanıttı. Akıllı telefonlar ve PC Wi-Fi/BT iletişimine güç verecek olan çip, Wi-Fi 8 için 11.6 Gbps ve Bluetooth 7.0 için 7.5 Mbps’e kadar yüksek hız sunuyor. Qualcomm, bunun şimdiye kadarki en hızlı ve en uzun menzilli cihaz kablosuz ağ bağlantısı olduğunu, 2 kat daha hızlı, 3 kat daha uzun gigabit menzili sağladığını iddia ediyor.

Teknik özellikler açısından FastConnect 8800, 6 nm işlem düğümü üzerine inşa edilmiş ve tek bir çipte Wi-Fi 8, Bluetooth 7.0, Ultra Geniş Bant (UWB) ve Thread özelliklerini sunuyor. FastConnect 8800 ayrıca, kulaklıklar, takip cihazları ve akıllı telefonlar gibi yakındaki akıllı cihazlara bağlanmayı ve bunları bulmayı daha gelişmiş bir deneyimle sağlayan Yakınlık Yapay Zekası, Wi-Fi Menzil Belirleme, UWB ve Bluetooth Kanal Seslendirme özellikleriyle geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ağ Ürünleri Haberleri

Qualcomm X105 5G Modem-RF & FastConnect 8800 WiFi 8 çip tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: