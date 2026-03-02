Qualcomm, 6G'nin temelini oluşturan yeni nesil modem ve WiFi 8 çipini tanıttı

Qualcomm X105 Modem-RF: Dünyanın ilk R19-Ready modemi
- Modem üzerinde Agentic AI'ya sahip 5. nesil 5G AI işlemci
- Yeni bir RF alıcı-verici
- Uydu iletişimi için 5G NR-NTN
- Dört frekanslı GNSS
- Yeni nesil RF ön uç
Bu teknolojiler arasında, 5G NR-NTN ve dört frekanslı GNSS, kullanıcı tarafından fark edilebilir iyileştirmeleri sunmaya hazırlanıyor. 5G NR-NTN, X105 5G Modem-RF'ye sahip herhangi bir cihazın, uydu iletişimi yoluyla şebeke dışı video, veri, ses ve mesajlaşmadan yararlanmasını sağlıyor.
X105 5G Modem-RF, Qualcomm'un dört frekanslı GNSS ve çoklu uydu takımyıldızı desteğine sahip ilk modemi. Bu, X105 5G Modem-RF'nin GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou olmak üzere dört ana uydu takımıyla iletişim kurmasını sağlayarak gelişmiş konum doğruluğu, azaltılmış gecikme ve %25'e varan güç tasarrufu sunuyor. Başka bir deyişle, X105 5G Modem-RF daha fazla güç tüketmeden daha iyi ve daha hızlı konum verileri sağlayacak.
Qualcomm FastConnect Wi-Fi 8 çipi: Yapay zeka için sektör lideri bağlantı
Teknik özellikler açısından FastConnect 8800, 6 nm işlem düğümü üzerine inşa edilmiş ve tek bir çipte Wi-Fi 8, Bluetooth 7.0, Ultra Geniş Bant (UWB) ve Thread özelliklerini sunuyor. FastConnect 8800 ayrıca, kulaklıklar, takip cihazları ve akıllı telefonlar gibi yakındaki akıllı cihazlara bağlanmayı ve bunları bulmayı daha gelişmiş bir deneyimle sağlayan Yakınlık Yapay Zekası, Wi-Fi Menzil Belirleme, UWB ve Bluetooth Kanal Seslendirme özellikleriyle geliyor.