Qualcomm yeniden Samsung'a dönmeye hazırlanıyor: 2nm sürecini kullanacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm daha önce amiral gemisi Snapdragon işlemcilerini üretmesi için Samsung Foundry ile çalışıyordu. Ancak performans ve verim sorunları nedeniyle üretimi TSMC’ye kaydırmıştı. Son bir yılda ortaya çıkan raporlar ise Samsung'un yeniden üst segment Snapdragon çipleri üretme şansı yakalayabileceğini gösteriyor. Şimdi ise Qualcomm’un yeni nesil üst düzey işlemciler için Samsung’u tekrar tercih etmeye oldukça yakın olduğu konuşuluyor.

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon’un bugün Güney Kore’ye giderek Samsung Foundry ve SK Hynix ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Bu ziyaretin ana gündem maddelerinden biri, Samsung Foundry ile iş birliğini güçlendirmek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung'un 2nm süreciyle üretilebilir

İddialara göre Qualcomm ve Samsung, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin Samsung’un SF2 adı verilen 2 nm üretim süreciyle üretilmesini değerlendiriyor. Anlaşma sağlanırsa bu, Qualcomm’un yaklaşık beş yıl aradan sonra Samsung Foundry’ye geri dönmesi anlamına gelecek.

Qualcomm CEO’su Amon, Ocak ayında CES 2026'da, "2nm üretim sürecini kullanarak fason üretim konusunda Samsung ile görüşmelere başladık ve tasarım çalışmaları tamamlandı" açıklamasında bulunmuştu.

Samsung'dan yeni nesil ev asistanı: Project Luna tanıtıldı 17 sa. önce eklendi

Bu olası dönüşün arkasında, Samsung’un üretim teknolojisinde son dönemde kaydettiği ilerlemeler, özellikle de ısınma ve verim sorunlarını büyük ölçüde çözmesi yatıyor. Ayrıca Qualcomm’un, artan wafer maliyetleri nedeniyle TSMC’ye olan bağımlılığını azaltmak istediği de belirtiliyor.

Öte yandan Amon’un ziyaret sırasında Samsung’un mobil bölüm başkanı TM Roh ile görüşmediği ifade ediliyor. Buna rağmen iki şirket, akıllı saatler için Snapdragon Wear Elite ve artırılmış/sanal gerçeklik cihazları için Snapdragon XR2+ Gen 2 gibi farklı alanlarda iş birliğini sürdürüyor.

Amon’un ayrıca, Qualcomm’un AI200 yapay zeka hızlandırıcısının seri üretim hazırlıkları kapsamında SK Hynix ile HBM ve SOCAMM bellek tedarikini de görüşeceği söyleniyor.