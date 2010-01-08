Qualcomm'dan akıllı telefonlar için 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon platformu

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Akıllı telefonlarda şu an için yaygın olarak kullanılabilen en güçlü platform Qualcomm Snaddragon. 1GHz'de çalışam işlemcisiyle Snapdragon, HTC HD2 ve Google Nexus One gibi son dönemin popüler telefonlarına güç vermekte. Ancak Nvidia'nın Tegra 2, Marvell'ın da ARMADA 610 platformlarıyla 1GHz seviyesine çıkması, rekabette önde kalmak isteye Qualcomm'u harekete geçirdi.

Firmadan Luis Pineda'nın yaptığı açıklamaya göre 8X50A kod adını taşıyan bir sonraki Snapdragon çipseti 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve 1.3GHz'de çalışacak. Eğer 300MHz'lik saat hızı artışı sizi etkilemediyse Qualcomm yine yıl sonuna doğru 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon platformunu (8X72) duyuracak ancak bu modelin pazara girmesi muhtemelen 2011'i bulacak.