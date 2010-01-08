Qualcomm'dan akıllı telefonlar için 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon platformu

Akıllı telefonlarda şu an için yaygın olarak kullanılabilen en güçlü platform Qualcomm Snaddragon. 1GHz'de çalışam işlemcisiyle Snapdragon, HTC HD2 ve Google Nexus One gibi son dönemin popüler telefonlarına güç vermekte. Ancak Nvidia'nın Tegra 2, Marvell'ın da ARMADA 610 platformlarıyla 1GHz seviyesine çıkması, rekabette önde kalmak isteye Qualcomm'u harekete geçirdi.
Firmadan Luis Pineda'nın yaptığı açıklamaya göre 8X50A kod adını taşıyan bir sonraki Snapdragon çipseti 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve 1.3GHz'de çalışacak. Eğer 300MHz'lik saat hızı artışı sizi etkilemediyse Qualcomm yine yıl sonuna doğru 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon platformunu (8X72) duyuracak ancak bu modelin pazara girmesi muhtemelen 2011'i bulacak.
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(1) test verilerini biz de görebilir miyiz?
(2) android platformunun neden yaygınlaşmasından rahatsızsınız?
(1) Şu an elimde link yok ancak yeniden bulduğumda paylaşırım. Ben linki bulana dek olayın özünün AMD'nin ~2 GHz iken 3000+ diye satılan işlemcilerinin, Intel'in 3 GHz'lik işlemcilerine benzer performans göstermesine benzediğini; bir diğer deyişle (tamamen amaca yönelik ve baştan tasarlanmış) OMAP platformunun (ARM'ın referans tasarımının pek dışına çıkmayan tasarımı ile) Snapdragon platformuna kıyasla çok ciddi optimizasyonlar içerdiğini söyleyebilirim.
(2) Android platformunun yaygınlaşmasından rahatsız olmamın başlıca sebebi Google. Bir çok kullanıcı, tüm geliri reklama dayalı bir şirketin hayatlarındaki tüm önemli ve gizli bilgilere erişiyor olmasının ne derece vahim bir durum olduğunun farkında değil. Hem mobilbekcisi.uniturk.net/... hem de forum.donanimhaber.com/... adresinde Android ile ilgili yazılarım mevcut, arzu ederseniz okuyarak gerekçelerimi daha da detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Mevcut ultra taşınabilirlerdeki batarya sorunu herkez tarafından biliniyor.
45Nm olsa da ilk üretimlerde batarya sorunu çok yaşanabilir.
Ultrataşınabilir cihazlar verimleri ve yetenekleri açısından göz doldurmaya devam ediyor.
Piyasadaki oyuncuların da fazla olması alınabilir fiyatları mümkün kılacaktır.
Google Android'i yaygınlaştırmak için yapmadığını bırakmıyor (2).
Merak ediyorum, bu yıl daha başka hangi kötü ürünlerin süpermiş gibi gösterildiğini göreceğiz acaba...
(1) 1 GHz Qualcomm Snapdragon, 600 MHz Texas Instruments 3430 platformu ile benzer performansı çok daha fazla güç tüketerek gösterir.
(2) Google reklam yapmaları için medya organlarını beslemesinin yanı sıra, üreticilere ve şebeke operatörlerine satılan her Android cihaz başına seve seve 25$-50$ ödüyor.
Atooom.
Baksana Via Nano ondan her açıdan iyi olmasına rağmen Atom el üstünde tutuluyor. Süper gibi gösteriliyor.
Üstelik Intel in ekran, disk ve Ram kısıtlamalarına rağmen.
Ne diyeyim...