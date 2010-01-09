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Quanta, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Quanta, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını tanıttı
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Donanım üreticisi Quanta, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan tablet bilgisayarını gösterdi. Nvidia'dan Jen Hsun Huang'ın tabletlerin yılı olarak tanımladığı 2010 yılında tablet bilgisayarıyla iddialı olmak isteyen Quanta, prototip aşamasındaki tablet bilgisayarı yıl içerisinde hacimli üretime dahil etmek ve özellikle Apple tabletle dedikodular sayesinde gündeme yerleşen tablet bilgisayar pazarından pay almak istiyor.

Tegra 2 platformu sayesinde yüksek tanımlı videoları oynatabilen ayrıca 3D hızlandırma desteği ile gelişmiş grafikler vaat eden tablet bilgisayar Android işletim sistemini kullanıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere çoklu dokunmatik ekranla geliyor. Beyaz renkli şık tasarımıyla dikkat çeken prototip, üretici firma Quanta'nın açıklamalarına göre 140 saate kadadr müzik ve 10 saate kadar video deneyimi yaşatabiliyor.

WiFi ve 3G gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen tablet bilgisayar ayrıca görüntülü iletişim için entegre internet kamerasına da sahip. Oldukça ince bir yapıda olan tablet bilgisayarda USB portlar ve ses girişleri cihazın sağ ve soluna yerleştirilmiş. Yıl içerisinde üretime girmesi beklenen Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar için Quanta cephesinden henüz herhangi bir tarih veya fiyat bilgisi açıklanmış değil.

Quanta, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını tanıttı
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sadtneverdie 9 yıl
tablet devrimi başlıyor netbooklar ömrünü çabuk tüketecek.
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rabbitweed 9 yıl
@fgezgini
hangi urunu elinde patlamis ki bu da patlasin:)
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yimmasabi 9 yıl
Merak etme Multitouch o büyük ekranda çok daha farklı olacak. Ayrıca OS-X de artısı. Yalnız dosya yönetimi iPhone gibi olursa o kötü. BT desteği vs. uyumlu olsa çok güzel olur.
Benim beklentim OSX, OSX-iPhone ve Windows destekli olmasi. Apple bunu çok kolay yapabilir, ama politiklari elverir mi bilmem.
Beklios bakalim.
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fgezgini 9 yıl
Hımm, apple'ın pazarlama politikası bu sefer elinde patlayabilir. Oluşturduğu beklenti sayısız alternatifle piyasada karşılık buldu. Çıkaracağı ürün çok şaşırtıcı olmalı yoksa işi bu sefer oldukça zor olabilir.
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