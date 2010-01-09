Quanta, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarını tanıttı

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Donanım üreticisi Quanta, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan tablet bilgisayarını gösterdi. Nvidia'dan Jen Hsun Huang'ın tabletlerin yılı olarak tanımladığı 2010 yılında tablet bilgisayarıyla iddialı olmak isteyen Quanta, prototip aşamasındaki tablet bilgisayarı yıl içerisinde hacimli üretime dahil etmek ve özellikle Apple tabletle dedikodular sayesinde gündeme yerleşen tablet bilgisayar pazarından pay almak istiyor.

Tegra 2 platformu sayesinde yüksek tanımlı videoları oynatabilen ayrıca 3D hızlandırma desteği ile gelişmiş grafikler vaat eden tablet bilgisayar Android işletim sistemini kullanıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere çoklu dokunmatik ekranla geliyor. Beyaz renkli şık tasarımıyla dikkat çeken prototip, üretici firma Quanta'nın açıklamalarına göre 140 saate kadadr müzik ve 10 saate kadar video deneyimi yaşatabiliyor.

WiFi ve 3G gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen tablet bilgisayar ayrıca görüntülü iletişim için entegre internet kamerasına da sahip. Oldukça ince bir yapıda olan tablet bilgisayarda USB portlar ve ses girişleri cihazın sağ ve soluna yerleştirilmiş. Yıl içerisinde üretime girmesi beklenen Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar için Quanta cephesinden henüz herhangi bir tarih veya fiyat bilgisi açıklanmış değil.

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