Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yıldızların enerjisi yetişemiyor: Dünyanın en hassas ve en güçlü kuantum bilgisayarı

    Quantinuum’un yeni kuantum bilgisayarı Helios, 98 kübit ve %99,9 doğruluk oranıyla rekor kırdı. Şirket, aynı hesaplamayı klasik bilgisayarın yapması için Güneş’ten fazla enerji gerekeceğini açıkladı.

    Quantinuum Helios: Dünyanın en hassas kuantum bilgisayarı Tam Boyutta Gör

    Quantinuum, yeni nesil kuantum bilgisayarı Helios ile performans, doğruluk ve ölçeklenebilirlikte sektöre yeni bir standart kazandırdı. Şirketin bir önceki modeli H2’nin üzerine inşa edilen sistem, kübit sayısını neredeyse ikiye katlayarak kuantum üstünlüğü alanında önemli bir eşiği geride bıraktı. Quantinuum, yeni sistemi “olasılıkların sınırlarını yeniden tanımlayan teknolojik bir mucize” olarak nitelendirdi.

    Kuantumda yeni rekor

    Helios, 98 tamamen bağlantılı kübit ile bugüne kadar raporlanan en yüksek doğruluğa ulaşarak ticari kuantum bilişiminde adeta devrimi körüklüyor. Quantinuum CEO’su Dr. Rajeeb Hazra, cihazı “donanım ve yazılımın kusursuz birleşimiyle oluşturulmuş, keşifler için eşi benzeri olmayan bir platform” olarak tanımladı.

    Yeni sistem, kuantum programlamayı klasik bilgisayar kullanımına yaklaştırmak için tasarlandı. Şirketin erken erişim programına katılan SoftBank ve JPMorgan Chase gibi ortaklar, Helios üzerinde ticari düzeyde araştırmalar gerçekleştirdi. Quantinuum ayrıca Helios’u kullanarak yüksek sıcaklıkta süperiletkenlik ve kuantum manyetizması gibi karmaşık fiziksel olguları da simüle etti.

    Quantinuum Helios: Dünyanın en hassas kuantum bilgisayarı Tam Boyutta Gör
    Sistem, Quantinuum’un bulut platformu üzerinden veya yerinde kurulum seçeneğiyle kullanılabiliyor. Ayrıca Nvidia GB200 yongalarıyla entegrasyon opsiyonu da sunuluyor. Haliyle şirket, Helios’u ayrı değil, bir ekosistem içinde kullanmak üzere sunuyor.

    Bilindiği üzere kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak veriyi 0 ve 1 yerine birden fazla durumda bulunabilen kübitler aracılığıyla işler. Bu sayede aynı anda çok sayıda olasılığı değerlendirerek hesaplamaları katlanarak hızlandırır. Ancak bu yüksek hassasiyet, sistemin hatalara açık hale gelmesine neden olur.

    Quantinuum’un açıklamasına göre Helios, tek kuantum bitinde %99,9975 ve iki kuantum bitinde %99,921 kapı doğruluğu sunuyor. Bunlar şu ana kadar herhangi bir ticari sistemde bildirilen en yüksek rakamlar.

    Geleneksel sistemlerde yıldızların enerjisi bile yetmezdi

    Helios, Google’ın kuantum üstünlüğünü göstermek için kullandığı Random Circuit Sampling (RCS) yönteminde yapılan testlerde, klasik süper bilgisayarların gerçekleştiremeyeceği sonuçlar elde etti. Quantinuum’a göre, bu performansı klasik donanımda eşlemek için Güneş’ten, hatta görünür evrendeki tüm yıldızların toplam gücünden daha fazla enerji gerekirken Helios, bu işlemi tek bir veri merkezi rafının enerji tüketimiyle tamamladı. Şirkete göre bu test, klasik bir sistemle yapılsaydı tamamlanması yaklaşık 10 septilyon yıl sürecekti.

    Yeni iyon mimarisi

    Quantinuum Helios: Dünyanın en hassas kuantum bilgisayarı Tam Boyutta Gör
    Helios, önceki modellerde kullanılan iterbiyum iyonlarından baryuma geçerek sistemin temel mimarisinde de değişime tanıklık ediyor. Morötesi yerine görünür ışık lazerlerinin tercih edilmesi, hem maliyetleri düşürdü hem de güvenilirliği artırdı. Baryum iyonları, atomik düzeydeki belirli hata türlerini tespit edip ortadan kaldırabilme özelliğiyle işlem kalitesini yükseltiyor.

    Sistemin iyon tuzağı, bağlantı tabanlı QCCD (Quantum Charged Coupled Device) mimarisiyle çalışıyor. Bu yapı, kübitlerin yönlendirilmesini kolaylaştırarak soğutma, sıralama ve hesaplama işlemlerinin paralel yürütülmesini sağlıyor. Böylece hem hız hem doğruluk artıyor.

    Quantinuum Helios: Dünyanın en hassas kuantum bilgisayarı Tam Boyutta Gör
    Helios’un en dikkat çeken özelliklerinden biri, gerçek zamanlı kontrol motoru. Bu sistem, çalışan programların koşullar değiştikçe kendi kendine uyum sağlamasına imkan veriyor. Ayrıca, GPU hızlandırmalı klasik ve kuantum hesaplamaları tek bir işlem içinde birleştirebiliyor, bu da hem hız hem de algoritmik esneklik kazandırıyor.

    Helios, 98 fiziksel kübitin 94’ünü mantıksal kübitlere dönüştürerek bunları tamamen dolanık hale getiriyor. Bu yapı, şimdiye kadar oluşturulmuş en büyük GHZ durumlarından biri olarak kayıtlara geçti. Quantinuum’un geliştirdiği Iceberg kodlaması üzerine inşa edilen bu mantıksal kübitler, hatasızlığa yakın bir doğruluk seviyesine ulaşarak fiziksel kübitlerden daha yüksek performans gösterdi.

    Sistem ayrıca, 2:1 kodlama oranıyla 48 tam hatasız mantıksal kübit üretmeyi başardı. Bu sonuç, daha önce imkansız olarak görülen bir hedefi gerçeğe dönüştürdü. Aynı hata toleransını elde edebilmek için rakip sistemlerin binlerce kübit kullanması gerekiyor. Öte yandan Helios, şirketin yol haritasından kritik bir aşama olsa da sadece birkaç yıl içinde 96 kübitin 1000'den fazla kübite ölçeklendiğini göreceğiz. Bu ölçek sayesinde hataya çok daya toleranslı bir sistem ortaya çıkacak.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/quantinuum-helios-quantum-computer https://www.quantinuum.com/blog/introducing-helios-the-most-accurate-quantum-computer-in-the-world#
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 1 gün önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    paxera ile iyileştim audi a6 2.0 tdi quattro yorum parfüm nasıl yapılır telefonda arayan kişinin ismi görünmüyor doğalgaz memesi ile lpg memesi arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum