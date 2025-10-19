Quantum Dot sera camı: Bitkilere daha fazla kırmızı ışık, daha yüksek verim!

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör İnsanlığın bilgisi astronomik şekilde artarken yapabildiklerimiz her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Güneş ışığını manipüle ederek bitkilerin sevdiği kırmızı ışık miktarını artıran “Quantum Dot sera camı”, tarım ürünlerinde en çok ihtiyacımız olan verim artışını sağlayacak. LCD televizyonlarda kullanılan kuantum partiküllerin tarıma uyarlanmış hali olan bu teknoloji, mavi ve UV dalga boylarını kırmızıya dönüştürerek fotosentez verimini ciddi oranda artırıyor.

Fotosentezin ana bileşenlerinden biri olan güneş ışığı, seraların ana ihtiyacını oluşturuyor. Kışın güneş az olduğunda üretimi arttıran bu teknoloji Türkiye’nin kuzey bölgelerinde seracılığı arttırabilir. Böylece daha taze, daha az yol yapmış ve karbon emisyonu yapmış sera ürünleri marketlerde yerlerini alabilir. ABD'li girişim UbiQD, şimdiye kadar dünya genelinde 51 farklı lokasyonda denemeler gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör

Verim yaklaşık yüzde 40 arttı

Kaliforniya Üniversitesinde yapılan deneyde Quantum Dot sera camı altında yetişen marulların;

Taze biyokütle ağırlığı %37,8 arttı. Bitkiler yaklaşık %40 daha ağırdı, bu da önemli ölçüde daha fazla yenilebilir verime işaret ediyordu

Yaprak alanı %38 arttı. Daha fazla fotosentez ve kütle artışı sağlandı.

Kök derinliği %38 arttı. Bu da bitkinin sağlığını ve büyüme isteğini gösteriyor.

Kütle başına fotosentez gücü %41 arttı.

İnsanların ihtiyacı olan elementler (N, P, K, Mg, Zn, Cu) arttı.

Güneş ışığı kaybı yaşanmadan kırmızı ışık oranı %61 arttı.

Başka bir denemede ise bir lahana, biber ve horoz ibiği yetiştiricisi; hasatları 11 haftada bir yapmak yerine 10 gün daha erken yani 9,5 haftada yapmaya başlamış, bu sayede yıl boyunca 4 yerine 5 hasat alabilmiş.

Elektrik gerektirmeyen sistem iki farklı şekilde uygulanabiliyor: Sera camına lamine edilmiş şekilde entegre olarak, diğeri diğeri ise filmlerin seranın içinde çeşitli yerlere asılarak.

Cama entegre sistem daha yüksek verimlilik sunuyor. Bu sistemin, 2028 sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Asılma yöntemi ile kullanılan filmler ise hali hazırda satışta.

Seralarda kullanılan standart polietilen film fiyatlarına yakın fiyata satılan ürün şimdiden yok satıyor. Şirket, yakın zamanda aldığı 20 milyon dolarlık yatırım ile New Mexico’da yeni bir fabrika kurarak seri üretime geçecek. Bu sayede fiyatların daha da düşmesi planlanıyor.

