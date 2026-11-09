Quantum Gaming markası sistem seçiminde yapay zekâyı kullanıyor

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Quantum Gaming, yapay zekâ destekli PC Sihirbazı ile oyunculara özel sistemler sunuyor. Bu sistem; bütçe ve performans beklentisine göre işlemci, ekran kartı ve bellek uyumunu analiz ediyor. Intel işlemciler ve RTX 50 serisi ekran kartlarını buluşturan marka, teknik ayrıntılarla uğraşmadan en ideal bilgisayarı seçmeyi kolaylaştırıyor. Günlük bin bilgisayar üreten marka, ürünlerini quantum.gen.tr adresi üzerinden satıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Quantum Gaming, bilişim sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Marka; hazır oyuncu bilgisayarları, oyuncu dizüstü bilgisayarları, yüksek yenileme hızlı monitörler ve klavye, mouse, kulaklık gibi ekipmanlarla giriş seviyesinden üst segmente uzanan bir ürün ailesi sunuyor.

Yapay zekâ ile sistem seçimi

Quantum'un yapay zekâyı sahiplendiği alanların başında PC Sihirbazı geliyor. Oyuncular, PC Sihirbazı'nda oyun seçeneğiyle kendilerine uygun sistem önerisi alabiliyor. Yapay zekâ; işlemci, ekran kartı, bellek, depolama ve aksesuar uyumluluğunu değerlendirerek performans beklentisine ve bütçeye uygun yapılandırmayı öneriyor. Bu da özellikle parça seçiminde kararsız kalan ya da teknik ayrıntılarla uğraşmak istemeyen oyuncular için sistem seçimini kolaylaştırıyor.

PC Sihirbazı

Güncel donanım ve yapay zekâ destekli oyun teknolojileri

Quantum Gaming'in güncel sistemlerinde Intel Core Ultra ve Intel Core işlemciler ile NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartları yer alıyor. RTX 50 serisi ekran kartları, desteklenen oyunlarda yapay zekâ destekli NVIDIA DLSS teknolojisiyle daha yüksek kare hızlarına ulaşmayı mümkün kılıyor.

Üretim ve servis

Quantum System, İstanbul Ataşehir'deki 7.500 metrekarelik üretim ve lojistik merkezinde günlük 1.000 bilgisayar üretim kapasitesine sahip; satış sonrasında 81 ile yayılan servis ağıyla destek veriyor.

Quantum Gaming ürünleri quantum.gen.tr üzerinden satılıyor. https://quantum.gen.tr

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Quantum Gaming markası sistem seçiminde yapay zekâyı kullanıyor

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