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    Quantum Gaming markası sistem seçiminde yapay zekâyı kullanıyor

    Quantum Gaming, oyuncu bilgisayarlarını yapay zekâ destekli PC Sihirbazı ile kullanıcının ihtiyacına göre şekillendiriyor.                                                     

    Quantum Gaming markası sistem seçiminde yapay zekâyı kullanıyor Tam Boyutta Gör

    Quantum Gaming, bilişim sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Marka; hazır oyuncu bilgisayarları, oyuncu dizüstü bilgisayarları, yüksek yenileme hızlı monitörler ve klavye, mouse, kulaklık gibi ekipmanlarla giriş seviyesinden üst segmente uzanan bir ürün ailesi sunuyor.

    Yapay zekâ ile sistem seçimi

    Quantum'un yapay zekâyı sahiplendiği alanların başında PC Sihirbazı geliyor. Oyuncular, PC Sihirbazı'nda oyun seçeneğiyle kendilerine uygun sistem önerisi alabiliyor. Yapay zekâ; işlemci, ekran kartı, bellek, depolama ve aksesuar uyumluluğunu değerlendirerek performans beklentisine ve bütçeye uygun yapılandırmayı öneriyor. Bu da özellikle parça seçiminde kararsız kalan ya da teknik ayrıntılarla uğraşmak istemeyen oyuncular için sistem seçimini kolaylaştırıyor.

    PC Sihirbazı

    Güncel donanım ve yapay zekâ destekli oyun teknolojileri

    Quantum Gaming'in güncel sistemlerinde Intel Core Ultra ve Intel Core işlemciler ile NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartları yer alıyor. RTX 50 serisi ekran kartları, desteklenen oyunlarda yapay zekâ destekli NVIDIA DLSS teknolojisiyle daha yüksek kare hızlarına ulaşmayı mümkün kılıyor.

    Üretim ve servis

    Quantum System, İstanbul Ataşehir'deki 7.500 metrekarelik üretim ve lojistik merkezinde günlük 1.000 bilgisayar üretim kapasitesine sahip; satış sonrasında 81 ile yayılan servis ağıyla destek veriyor.

    Quantum Gaming ürünleri quantum.gen.tr üzerinden satılıyor. https://quantum.gen.tr

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