Quantum Rod ekran teknolojisi tanıtıldı: QLED sonrası yeni dönem

Quantum Rod ekran teknolojisi tanıtıldı
Fraunhofer IAP-CAN araştırmacılarından Jan Niehaus, yıllardır üzerinde çalışılan bu nanomalzemelere ilişkin en kapsamlı güncellemelerden birini sundu. Quantum Rod'ların temel farkı, mevcut QLED panellerin dayandığı küresel kuantum noktalarının aksine yönlendirilebilir olmaları. Bu yönlü yapı, ışığın çok daha verimli yönetilmesini sağlıyor ve aynı parlaklığa daha düşük güç tüketimiyle ulaşabiliyor.
Özellikle yüksek HDR seviyelerini korurken enerji tüketimini düşürmek isteyen üreticiler için bu durum ciddi bir avantaj oluşturuyor. Araştırmalar henüz erken aşamada olsa da sonuçlar umut verici. Bilim insanları tam bir Quantum Rod katmanını test yüzeyine başarıyla aktardı ve malzemenin yüksek sıcaklık altında kararlılığını koruduğu gözlemlendi.
Farklı firmalar tarafından QLED, EL-QD, QED veya QE gibi adlarla anılan bu gelecekteki panel tiplerinde, hizalanmış Quantum Rod yapıları watt başına çok daha fazla ışık üretme kapasitesiyle yeni bir eşik yaratabilir.
Bugün için Quantum Rod yapıları hâlâ laboratuvar ölçeğinde değerlendirilen bir proje. Yine de teknolojinin olgunlaşması durumunda, geleceğin televizyonları çok daha parlak, renk açısından daha zengin ve belirgin ölçüde daha enerji verimli hale gelebilir. Ayrıca bu yapıların zamanla akıllı telefon ekranlarına da uyarlanıp uyarlanmayacağı merak ediliyor.