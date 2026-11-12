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    QuantumScape tamamen katı hal pilini tanıttı: 5 dakikada yüzde 80 şarj!

    QuantumScape, Osprey adını verdiği tamamen katı hal batarya platformunu duyurdu. Şirket, uygun test koşullarında yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 5 dakikada ulaşabildiğini açıkladı.

    QuantumScape tamamen katı hal bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç bataryaları alanında çalışmalar gerçekleştiren ABD merkezli QuantumScape, Osprey adını verdiği yeni nesil tamamen katı hal batarya platformunu duyurdu. Şirketin yeni teknolojisi, yalnızca bir atmosfer basınç altında 1.000 şarj döngüsünü tamamlayarak kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ini korudu. Yeni batarya ayrıca uygun test koşullarında yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 5 dakikada ulaşabiliyor.

    QuantumScape'in yeni Osprey platformu, katı hal batarya teknolojilerinin ticarileştirilmesinin önündeki önemli engellerden bazılarını aşmayı hedefliyor. Özellikle sülfür bazlı elektrolit kullanan bataryalarda karşılaşılan yüksek basınç ihtiyacı, düşük sıcaklıklardaki performans kaybı ve lityum metalle yaşanan kimyasal etkileşimler, sektörün çözmeye çalıştığı temel sorunlar arasında bulunuyor.

    Şirketin yeni tasarımı, kendisine ait seramik ayırıcı teknolojisini ve anotsuz lityum metal mimarisini katı sülfür bazlı bir katotla bir araya getiriyor. Böylece QuantumScape'in daha önce geliştirdiği QSE platformundan farklı olarak hücrenin katot bölümünde kullanılan sıvı elektrolit de tamamen ortadan kaldırılıyor. Bu değişiklikle Osprey, tamamen katı hal batarya mimarisine geçiş yapıyor.

    1.000 şarj döngüsünden sonra yüzde 80 kapasite

    QuantumScape tamamen katı hal bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    QuantumScape'in açıkladığı en dikkat çekici sonuçlardan biri, bataryanın 1.000 tam şarj ve deşarj döngüsünün ardından başlangıç kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ini koruyabilmesi oldu. Üstelik bu test, sülfür bazlı katot kullanan hücrelerde yalnızca bir atmosfer basınç altında gerçekleştirildi.

    Testlerde 50 x 65 milimetre boyutlarında katot alanına sahip iki katmanlı bir hücre kullanıldı. Deneyler 30 derece sıcaklıkta, 1C şarj ve deşarj hızında ve yüzde 0 ile yüzde 100 şarj aralığında gerçekleştirildi. Katot yüklemesi ise 5,5 mAh/cm² olarak açıklandı.

    Bununla birlikte test edilen hücrenin kapasitesi yaklaşık 0,3-0,4 Ah seviyesinde. Bu değer, yaklaşık 5 Ah kapasiteye sahip QuantumScape QSE-5 hücresinden oldukça düşük. Dolayısıyla açıklanan sonuçlar önemli bir teknolojik ilerlemeye işaret etse de henüz otomobillerde kullanılabilecek büyük ölçekli bataryaların performansını temsil etmiyor.

    5 dakikada yüzde 80 şarj

    QuantumScape tamamen katı hal bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Osprey platformunun bir diğer iddiası, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yalnızca 5 dakikada ulaşabilmesi. Ancak bu sonuçla ilgili önemli bir ayrıntı bulunuyor. QuantumScape'in teknik dokümanına göre söz konusu şarj testi, 80 derece sıcaklıkta gerçekleştirildi.

    10C şarj hızında elde edilen bu sonuç, katı hal bataryaların hızlı şarj potansiyelini ortaya koyuyor. Ancak 80 derece, elektrikli otomobillerde hızlı şarj öncesinde batarya paketlerinin genellikle ulaştırıldığı sıcaklıkların oldukça üzerinde. Şirket henüz oda sıcaklığında veya otomobillerde karşılaşılabilecek tipik batarya sıcaklıklarında aynı şarj performansını gösteren bir test sonucu paylaşmadı.

    Eksi 20 derecede çalışabiliyor, enerji yoğunluğu 1.100 Wh/L seviyesine ulaşabilir

    QuantumScape, Osprey platformunun düşük sıcaklıklardaki performansına da dikkat çekiyor. Şirketin testlerinde batarya, eksi 20 derece sıcaklıkta çalışmayı başardı. Batarya ayrıca, eksi 20 derecede oda sıcaklığındaki kapasitesinin yaklaşık yüzde 68'ini korudu. Sıfır derecede ise bu oran yüzde 85 olarak ölçüldü. Bu sonuçlar, özellikle soğuk iklimlerde elektrikli araçların karşılaştığı batarya performansı sorunlarının azaltılması açısından önem taşıyor.

    Enerji yoğunluğu tarafında ise QuantumScape, Osprey teknolojisinin litre başına yaklaşık 1.100 Wh seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak bu rakam henüz doğrulanmış bir ticari hücre sonucu değil, şirketin teknik tahminini yansıtıyor. Karşılaştırma açısından şirketin mevcut QSE-5 hücresinin enerji yoğunluğu 844 Wh/L ve 301 Wh/kg seviyesinde bulunuyor.

    QuantumScape tamamen katı hal bataryasını tanıttı Tam Boyutta Gör

    QuantumScape, rakiplerine de teknoloji lisanslamayı hedefliyor

    QuantumScape, yeni teknolojisini yalnızca kendi bataryalarında kullanmak yerine farklı üreticilere de açmayı planlıyor. Açık platform olarak tasarlanan Osprey, QuantumScape'in kendi geliştirdiği katotların yanı sıra otomotiv ortakları tarafından geliştirilen farklı katot kimyalarıyla da çalışabilecek şekilde tasarlandı. Şirket böylece sülfür bazlı katı hal batarya teknolojileri üzerinde çalışan diğer üreticilere lisanslama ve ortak geliştirme fırsatları sunmayı hedefliyor.

    QuantumScape, otomotiv sektöründeki ortaklarıyla Osprey tabanlı geliştirme çalışmalarına şimdiden başladığını belirtiyor. Bununla birlikte Osprey henüz laboratuvar ölçeğinde bulunuyor. Daha yüksek üretim kapasitesine sahip üretim süreçleri geliştirilme aşamasında ve şirket henüz ticari üretim için bir takvim açıklamadı.

    Katı hal pil yarışı kızışıyor

    QuantumScape'in açıklaması, katı hal batarya teknolojisi alanındaki rekabetin giderek yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Samsung SDI, sülfür bazlı tamamen katı hal pillerin seri üretimine 2027'nin ikinci yarısında başlamayı hedefliyor. BYD ise 2027 yılında küçük ölçekli üretime geçmeyi, 2030'a doğru seri üretime ulaşmayı planlıyor.

    Toyota'nın hedefi 2027-2028 yılları arasında katı hal bataryalarını piyasaya sunmak. CATL ise gerçek anlamda seri üretim katı hal pillerin ticarileşmesinin yaklaşık 2030 yılına kadar sürebileceğini öngörüyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/11/11/quantumscape-osprey-all-solid-state-sulfide-battery/ https://www.quantumscape.com/osprey-the-open-solid-state-platform/
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