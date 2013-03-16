Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

rMBP'daki ghosting sorunu dolayısıyla Apple'a dava açıldı

6 yıl
1,1b
1
26
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
rMBP'daki ghosting sorunu dolayısıyla Apple'a dava açıldı
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıldan beri kullanıcı forumlarında Retina MacBook Pro hakkında en çok konuşulan konuların başında gelen, LG'nin ürettiği panellerdeki ghosting sorunu dolayısıyla Apple'a yeniden mahkeme yolu göründü.

Apple, Retina MacBook Pro'nun panellerini LG ve Samsung olmak üzere iki farklı tedarikçiden sağlıyor. Ancak LG'nin ürettiği panellerde, bilgisayarın kullanıma başlanmasından bir süre sonra ghosting problemi ortaya çıkmakta. Bu sorun çalıştırdığınız uygulamanın izlerinin, uygulama kapandıktan sonra da panel üzerinde kalmasına sebep oluyor. Arka planın gri tonlarında olması halinde çok rahat farkedilen sorunu aşağıdaki videodan net olarak görebilirsiniz.


 

Her ne kadar Apple, ghosting probleminin olduğu LG üretimi paneli servis kapsamında Samsung üretimi panelle değiştirse de bu durum birçok kullanıcı açısından sıkıntı yaratmakta. Bu kullanıcılardan biri olan Beau Hodges da bu denli yaygın olan sorun için çareyi Apple'a dava açmakla buldu.

Bu doğrultuda Beau Hodges'ın başvurduğu Law360 isimli hukuk danışmanlık firmasının açıklamasına göre Apple'a açılan davanın temel sebebi kullanıcıların rMBP satın alırken, hangi modellerde LG panellerin kullanıldığı konusunda bilgilendirilmemesi. Apple'ın yeterli araştırma ve geliştirme çalışması yapıp iki panel arasındaki farkları bilmesi gerektiğini söyleyen Law360, yüksek çözünürlüklü ekranıyla öne çıkartılmasına rağmen rMBP'da farklı paneller kullanıldığının ve bu panellerdeki kalite farkının tüketiciyi bilgilendirecek düzeyde herhangi bir şekilde açıklanmamasına da dikkat çekti.
Geçtiğimiz sene tanıtılmasından bu yana rMBP hakkında kullanıcıların en çok tartıştığı konulardan biri olan ghosting problemi, Apple'ın resmi forumunda 7000 cevabı aşan ve 500 sayfaya yaklaşan konuda hala tartışılıyor

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cgdincer 6 yıl
kullandığım 3d asus mönitörde de bu sorun oluşuyor. ama buna ghosting denmiyor, crt ve plazma panellerden de özellikle bildiğimiz yanma sorunu. düzgün bilgi verilirse insanlar öğrenmezler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
Samsung panelde de lider. Hatırlarsanız LG ve Sharp Apple için panel üretiminde sıkıntı çekerken Samsung'un böyle sorunları yoktu.
Birde LG Optimus 3D telefonunda da ghost call vardı. Sizi defalarca arayanlar niye telefonu açmadın diye başınızın etini yiyorlar ancak size ne gelen çağrı var nede giden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mia Toretto 6 yıl
LG ye laf yok beyler ! evdeki çoğu ürün LG. notebookunun ekranında bi ışık sızması var azcık. onun dışında sorun yok mis gibi kullanıyoruz firmanın bu üründeki bandında bir sorun çıkmış olabilir ama apple ürün test etmeden ürünü paketlerse fatura lg ye kesilemez appleya kesilir !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
Samsung panelde de lider. Hatırlarsanız LG ve Sharp Apple için panel üretiminde sıkıntı çekerken Samsung'un böyle sorunları yoktu.
Birde LG Optimus 3D telefonunda da ghost call vardı. Sizi defalarca arayanlar niye telefonu açmadın diye başınızın etini yiyorlar ancak size ne gelen çağrı var nede giden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
Bu davadan LG'de zarar görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 6 yıl
Apple'a açılan davanın temel sebebi kullanıcıların rMBP satın alırken, hangi modellerde LG panellerin kullanıldığı konusunda bilgilendirilmemesi. Apple'ın yeterli araştırma ve geliştirme çalışması yapıp iki panel arasındaki farkları bilmesi gerektiğini söyleyen Law360, yüksek çözünürlüklü ekranıyla öne çıkartılmasına rağmen rMBP'da farklı paneller kullanıldığının ve bu panellerdeki kalite farkının tüketiciyi bilgilendirecek düzeyde herhangi bir şekilde açıklanmamasına da dikkat çekti.

Herkes yüklenmiş LG'ye. Ürünü satan LG değil Apple. Adam akıllı test edip öyle satsaydı. Samsung'a postayı koyarken iyice düşünseydi. Karşılığında ne kullanırım ne yaparım diye hesap yapmadan iş yapmanın sonucu.
Apple en kaliteli bileşenlerle en iyi donanımlarla cihaz satıyor diyen Apple fanatiklerinden de hiç ses yok. Hadi arkadaşlar nerdesiniz?
Yukarıdaki hukuk firmasının cümlesi çok daha ilginç. Apple halen bu konuda bilgi vermemeye devam ediyor. Yani bu sorunun farkına varmayan insanlar kazığı yesin hesabı... Nerden kurtarırsak kârdır hesabı.. Nasıl otomobil firmaları tüm ürettiği araçları geri çağırıyorsa Apple'da tüm cihazları geri toplamalı ekran değişimi yada komple cihaz değişimi yapmalıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasansezerus 6 yıl
şahsen benzer problemi ipad2 cihazımda yaşıyorum. garantiden yeni cihaz verdiler onda da var onu da garantiye verdim muhtemel değişecek. maalesef lg panelli ekranlarda bu sorun hep var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 6 yıl
sen samsung ile ilişkini kes apple, bunlar iyi günlerin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Herkes de şu cihazın ismini yanlış yazıyor arkadaş ya. Doğrusu DBBOArMBP'dir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cCcDedelercCc 6 yıl
Apple ı suçlayacaklarına lg yi suçluyolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WilliamBillMunny 6 yıl
ekranın LG ya da Samsung üretimi olduğunu nasıl anlarız? sistem raporunda ekran kartları var sadece.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 6 yıl WilliamBillMunny
WilliamBillMunny

ekranın LG ya da Samsung üretimi olduğunu nasıl anlarız? sistem raporunda ekran kartları var sadece.

ioreg -lw0 | grep \"EDID\" | sed "/[^<]*
Bunu terminale girip Enter ' a basıyorsunuz. Çıkan açıklamada LP yazıyorsa LG, LSN yazıyor ise Samsung üretimidir. Yalnızca 15 inç lerde işe yarar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1117 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, samsung ve
3 etiket daha dizüstü bilgisayar Apple lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 detaylı ön inceleme "Bütün detaylar bu videomuzda" 6 yıl 2si1: "2 hafta aradan sonra dönen" oyun ve teknoloji programı video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim