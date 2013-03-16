rMBP'daki ghosting sorunu dolayısıyla Apple'a dava açıldı

Haber Editörü
Geçtiğimiz yıldan beri kullanıcı forumlarında Retina MacBook Pro hakkında en çok konuşulan konuların başında gelen, LG'nin ürettiği panellerdeki ghosting sorunu dolayısıyla Apple'a yeniden mahkeme yolu göründü.
Apple, Retina MacBook Pro'nun panellerini LG ve Samsung olmak üzere iki farklı tedarikçiden sağlıyor. Ancak LG'nin ürettiği panellerde, bilgisayarın kullanıma başlanmasından bir süre sonra ghosting problemi ortaya çıkmakta. Bu sorun çalıştırdığınız uygulamanın izlerinin, uygulama kapandıktan sonra da panel üzerinde kalmasına sebep oluyor. Arka planın gri tonlarında olması halinde çok rahat farkedilen sorunu aşağıdaki videodan net olarak görebilirsiniz.
Her ne kadar Apple, ghosting probleminin olduğu LG üretimi paneli servis kapsamında Samsung üretimi panelle değiştirse de bu durum birçok kullanıcı açısından sıkıntı yaratmakta. Bu kullanıcılardan biri olan Beau Hodges da bu denli yaygın olan sorun için çareyi Apple'a dava açmakla buldu.
Bu doğrultuda Beau Hodges'ın başvurduğu Law360 isimli hukuk danışmanlık firmasının açıklamasına göre Apple'a açılan davanın temel sebebi kullanıcıların rMBP satın alırken, hangi modellerde LG panellerin kullanıldığı konusunda bilgilendirilmemesi. Apple'ın yeterli araştırma ve geliştirme çalışması yapıp iki panel arasındaki farkları bilmesi gerektiğini söyleyen Law360, yüksek çözünürlüklü ekranıyla öne çıkartılmasına rağmen rMBP'da farklı paneller kullanıldığının ve bu panellerdeki kalite farkının tüketiciyi bilgilendirecek düzeyde herhangi bir şekilde açıklanmamasına da dikkat çekti.
Geçtiğimiz sene tanıtılmasından bu yana rMBP hakkında kullanıcıların en çok tartıştığı konulardan biri olan ghosting problemi, Apple'ın resmi forumunda 7000 cevabı aşan ve 500 sayfaya yaklaşan konuda hala tartışılıyor.
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Birde LG Optimus 3D telefonunda da ghost call vardı. Sizi defalarca arayanlar niye telefonu açmadın diye başınızın etini yiyorlar ancak size ne gelen çağrı var nede giden.
Birde LG Optimus 3D telefonunda da ghost call vardı. Sizi defalarca arayanlar niye telefonu açmadın diye başınızın etini yiyorlar ancak size ne gelen çağrı var nede giden.
Herkes yüklenmiş LG'ye. Ürünü satan LG değil Apple. Adam akıllı test edip öyle satsaydı. Samsung'a postayı koyarken iyice düşünseydi. Karşılığında ne kullanırım ne yaparım diye hesap yapmadan iş yapmanın sonucu.
Apple en kaliteli bileşenlerle en iyi donanımlarla cihaz satıyor diyen Apple fanatiklerinden de hiç ses yok. Hadi arkadaşlar nerdesiniz?
Yukarıdaki hukuk firmasının cümlesi çok daha ilginç. Apple halen bu konuda bilgi vermemeye devam ediyor. Yani bu sorunun farkına varmayan insanlar kazığı yesin hesabı... Nerden kurtarırsak kârdır hesabı.. Nasıl otomobil firmaları tüm ürettiği araçları geri çağırıyorsa Apple'da tüm cihazları geri toplamalı ekran değişimi yada komple cihaz değişimi yapmalıdır.
ioreg -lw0 | grep \"EDID\" | sed "/[^<]*
Bunu terminale girip Enter ' a basıyorsunuz. Çıkan açıklamada LP yazıyorsa LG, LSN yazıyor ise Samsung üretimidir. Yalnızca 15 inç lerde işe yarar.