rMBP'daki ghosting sorunu dolayısıyla Apple'a dava açıldı

Geçtiğimiz yıldan beri kullanıcı forumlarında Retina MacBook Pro hakkında en çok konuşulan konuların başında gelen, LG'nin ürettiği panellerdeki ghosting sorunu dolayısıyla Apple'a yeniden mahkeme yolu göründü.

Apple, Retina MacBook Pro'nun panellerini LG ve Samsung olmak üzere iki farklı tedarikçiden sağlıyor. Ancak LG'nin ürettiği panellerde, bilgisayarın kullanıma başlanmasından bir süre sonra ghosting problemi ortaya çıkmakta. Bu sorun çalıştırdığınız uygulamanın izlerinin, uygulama kapandıktan sonra da panel üzerinde kalmasına sebep oluyor. Arka planın gri tonlarında olması halinde çok rahat farkedilen sorunu aşağıdaki videodan net olarak görebilirsiniz.







Her ne kadar Apple, ghosting probleminin olduğu LG üretimi paneli servis kapsamında Samsung üretimi panelle değiştirse de bu durum birçok kullanıcı açısından sıkıntı yaratmakta. Bu kullanıcılardan biri olan Beau Hodges da bu denli yaygın olan sorun için çareyi Apple'a dava açmakla buldu.

Bu doğrultuda Beau Hodges'ın başvurduğu Law360 isimli hukuk danışmanlık firmasının açıklamasına göre Apple'a açılan davanın temel sebebi kullanıcıların rMBP satın alırken, hangi modellerde LG panellerin kullanıldığı konusunda bilgilendirilmemesi. Apple'ın yeterli araştırma ve geliştirme çalışması yapıp iki panel arasındaki farkları bilmesi gerektiğini söyleyen Law360, yüksek çözünürlüklü ekranıyla öne çıkartılmasına rağmen rMBP'da farklı paneller kullanıldığının ve bu panellerdeki kalite farkının tüketiciyi bilgilendirecek düzeyde herhangi bir şekilde açıklanmamasına da dikkat çekti.

Geçtiğimiz sene tanıtılmasından bu yana rMBP hakkında kullanıcıların en çok tartıştığı konulardan biri olan ghosting problemi, Apple'ın resmi forumunda 7000 cevabı aşan ve 500 sayfaya yaklaşan konuda hala tartışılıyor