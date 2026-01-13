Giriş
    Radar görünmez “uçan karakol”: GÖKÇERİ Aerostat sahada

    Türk savunma sanayisinin yerli aerostatı GÖKÇERİ, 1750 feet irtifadan 10 kilometrelik alanda gözetleme, takip ve imha kabiliyetiyle “uçan karakol” görevlerine başladı.

    Radar görünmez “uçan karakol”: GÖKÇERİ Aerostat sahada Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin yerli ve özgün projelerinden GÖKÇERİ, aerostat sınıfındaki hava araçlarıyla “uçan karakol” konseptini savunma güçlerine kazandırıyor. TÜRKPORT Savunma Sanayi tarafından geliştirilen sistem, uzun süre havada kalabilen, yüksek faydalı yük kapasitesine sahip bir platform olarak dikkat çekiyor. Kamuoyunda “hava balonu” olarak da anılan aerostatlar, balon ve zeplin benzeri yapılarıyla özellikle sürekli gözetleme ve güvenlik görevleri için öne çıkıyor.

    Sahada görev yapıyor

    GÖKÇERİ’nin geliştirme sürecinde en kritik adımlardan biri, sekiz yıllık yoğun AR-GE çalışmaları sonunda ortaya çıkan He-set sızdırmaz çeper sistemi oldu. Bu yapı sayesinde aerostat gövdesi, uluslararası rakiplerine kıyasla yüzde 34,5 daha hafif ve yüzde 28,6 daha yüksek sızdırmazlık sağlıyor.

    Öte yandan 15 metre gövde uzunluğuna sahip ilk GÖKÇERİ hava aracının test ve doğrulama faaliyetleri geçen yıl temmuz ayında tamamlandı. Ardından sistem, Şırnak Gabar Petrol Bölgesi’nde petrol kuyularının güvenliği için aktif göreve başladı. 21 metre gövde uzunluğuna sahip operasyonel sınıf yeni aerostat için de test, doğrulama ve ilk gerçek görev uçuşu da kısa süre önce gerçekleştirildi.

    Görecek, takip edecek ve gerekirse vuracak

    Radar görünmez “uçan karakol”: GÖKÇERİ Aerostat sahada Tam Boyutta Gör
    Operasyonel sınıf GÖKÇERİ, altı aylık yoğun entegrasyon çalışmaları sonunda yedi farklı tipte faydalı yükle görev yapabilecek seviyeye ulaştı. Sisteme gece-gündüz gimbal kamera, alçak irtifa radar, hard-kill silah sistemleri, kamikaze dronlar, baz istasyonu, telsiz röle ve elektronik harp unsurları entegre edildi.

    İlk görev uçuşunda GÖKÇERİ, 1750 feet irtifadan, 10 kilometre yarıçaplı bir alanda izleme, gözetleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini yerine getirdi. Entegre kamera, radar, elektronik harp ve silah sistemleri sayesinde alçak irtifadaki İHA’lar ve benzeri tehditleri tespit etme, takip etme ve imha etme kabiliyeti elde edildi. Önümüzdeki dönemde güdümlü füze sistemleriyle yapılacak yeni testlerle sınır güvenliği ve kritik tesis koruma görevlerine yönelik hazırlıkların artırılması planlanıyor.

    GÖKÇERİ, yalnızca çevresini değil kendisini de koruyabilen bir yapı sunuyor. Hard kill ve soft kill dron karşı tedbir sistemleri sayesinde tehditlere karşı aktif savunma sağlayan aerostat, üs bölgeleri, sınır hatları ve kritik tesis güvenliği için maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. GÖKÇERİ, son uçuşunda, radar görünmezlik kabiliyetine sahip yapısıyla olası güdümlü atışlara karşı kendi korumasını yaptı. Tüm dijital veri aktarımı, yere bağlı iplerden birine gömülü fiber optik kablo üzerinden yer kontrol sistemine iletildi. Bu yapı, elektronik harp saldırılarına karşı yüksek dayanıklılık sağlamış oldu.

    TÜRKPORT Savunma Sanayi, GÖKÇERİ projesini stratejik sınıf aerostat üretimiyle daha ileri bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Bu yıl yürütülecek çalışmalar kapsamında, 680 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Ürünün ihracatının da yapılması planlanıyor.

