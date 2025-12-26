Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dizel jeneratörlere alternatif: Radiant 1 MW’lık mikroreaktör ile geliyor

    Radiant Industries, taşınabilir 1 MW kapasiteli mikroreaktörünü geliştirmek için 300 milyon dolarlık yatırım aldı. Reaktör, veri merkezleri ve uzak lokasyonlarda dizel jeneratörlerin yerini alacak.

    Radiant 1 MW’lık mikroreaktör ile dizel jeneratörleri hedefliyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli nükleer enerji girişimi Radiant Industries, finansman turunda 300 milyon dolardan fazla yatırım alarak şirket değerini 1,8 milyar doların üzerine taşıdı. Radiant, bu yatırım sayesinde taşınabilir 1 megavatlık Kaleidos mikroreaktörü için geliştirme çalışmalarını hızlandıracak. Şirketin hedefi, özellikle dizel jeneratörlerin yerini alabilecek esnek ve güvenilir bir enerji kaynağı sunmak.

    Tır ile taşınacak, ömrü dolunca toplanacak

    Radiant, kendi reaktörünü bir tır ile taşınabilecek şekilde tasarlıyor ve soğutmasını da helyumla karşılamayı planlıyor. Kullanılan TRISO yakıt -grafit ve uranyum içeren karbon-seramik kaplı toplar- erimeye karşı yüksek direnç sunarken reaktörün yakıt ikmali arasında 5 yıl boyunca çalışmasına olanak tanıyor.

    Radiant, Kaleidos reaktörlerini ticari ve askeri alanlarda dizel jeneratörlerin yerine sunmayı planlıyor. Bu jeneratörler halihazırda büyük veri merkezlerinde de aktif olarak kullanılıyor. Müşteriler reaktörleri satın alabileceği gibi, güç alım sözleşmeleri üzerinden de hizmet alabilecek. Reaktörler, 20 yıllık ömürlerini tamamladığında ise şirket tarafından geri toplanacak.

    Radiant 1 MW’lık mikroreaktör ile dizel jeneratörleri hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin stratejisi, öncelikli müşteriler olarak veri merkezlerini hedeflemek üzerine kurulu. Ağustos ayında veri merkezi geliştiricisi Equinix ile yapılan anlaşma, Radiant’ın 20 reaktör tedarik etmesini kapsıyor.

    Bir demo reaktör ise halihazırda inşa ediliyor ve şirket 2026 yazında testlere başlamayı planlıyor. Bu takvim, Trump yönetimi tarafından belirlenen ve 3 reaktörün kritiklik noktasına ulaşmasını hedefleyen programa uygun olarak ilerliyor. Radiant, bu program kapsamında seçilen 11 şirketten biri.

    Radiant, üretim kapasitesini artırmak için eski Manhattan Projesi sahasında dünyanın ilk nükleer mikroreaktör seri üretim fabrikasını inşa etmeyi planlıyor. Ekim ayında açıklanan yatırım miktarı 280 milyon dolar olarak belirtilirken, tesis tamamen faaliyete geçtiğinde yılda 50 reaktör üretebilmesi hedefleniyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Dediğimi gibi Radiant’ın geliştirdiği Kaleidos mikroreaktörü, geleneksel nükleer reaktörlerden farklı olarak helyum soğutmalı ve TRISO yakıt kullanan taşınabilir bir sistem olarak öne çıkıyor. Reaktör, 1 megavat elektrik üretimi sağlayarak yaklaşık 1.000 evi sekiz yıl boyunca besleyebilecek kapasiteye sahip.

    TRISO yakıtlar, her biri grafit ve silikon karbürle kaplanmış küçük toplar şeklinde tasarlanmış ve erimeye karşı yüksek dayanıklılık sunuyor. Bu yapı, olası bir yakıt arızasında radyoaktif gazların çevreye yayılmasını önlüyor. Helyum soğutma ise su yerine kullanıldığı için radyasyon riski oluşturmaz. Helyum atomik olarak kararlı olduğu için nötronlarla etkileşime girse bile radyoaktif hale gelmiyor.

    Reaktörün kalbinde, helyum kompresörü bulunuyor. Bu sistem, helyumu reaktöre gönderip geri çekerek ısıyı diğer ekipmanlara aktarıyor. Kompresör, 10.000 rpm hızında çalışan ve 75 kilovat güç üreten bir manyetik yataklı şaft sistemi ile işliyor. Bu arada tek bir yakıt yükü, günlük yaklaşık 4 ton dizel yakıt kullanımını önleyerek karbon salınımını önemli ölçüde azaltıyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/12/17/radiant-nuclear-raises-300m-for-its-semi-sized-1-mw-reactor/ https://www.perplexity.ai/page/nuclear-startup-radiant-raises-1jCkJJ0JQiybeOuhAO5aIw
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford fiesta 1.25 flair yorumlar gta 4 türkçe yama lg tv programlanmamiş hatası nasıl düzeltilir düğünde dolar nasıl takılır office 2010 key

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum