Dizel jeneratörlere alternatif: Radiant 1 MW’lık mikroreaktör ile geliyor

Tam Boyutta Gör ABD merkezli nükleer enerji girişimi Radiant Industries, finansman turunda 300 milyon dolardan fazla yatırım alarak şirket değerini 1,8 milyar doların üzerine taşıdı. Radiant, bu yatırım sayesinde taşınabilir 1 megavatlık Kaleidos mikroreaktörü için geliştirme çalışmalarını hızlandıracak. Şirketin hedefi, özellikle dizel jeneratörlerin yerini alabilecek esnek ve güvenilir bir enerji kaynağı sunmak.

Tır ile taşınacak, ömrü dolunca toplanacak

Radiant, kendi reaktörünü bir tır ile taşınabilecek şekilde tasarlıyor ve soğutmasını da helyumla karşılamayı planlıyor. Kullanılan TRISO yakıt -grafit ve uranyum içeren karbon-seramik kaplı toplar- erimeye karşı yüksek direnç sunarken reaktörün yakıt ikmali arasında 5 yıl boyunca çalışmasına olanak tanıyor.

Radiant, Kaleidos reaktörlerini ticari ve askeri alanlarda dizel jeneratörlerin yerine sunmayı planlıyor. Bu jeneratörler halihazırda büyük veri merkezlerinde de aktif olarak kullanılıyor. Müşteriler reaktörleri satın alabileceği gibi, güç alım sözleşmeleri üzerinden de hizmet alabilecek. Reaktörler, 20 yıllık ömürlerini tamamladığında ise şirket tarafından geri toplanacak.

Tam Boyutta Gör Şirketin stratejisi, öncelikli müşteriler olarak veri merkezlerini hedeflemek üzerine kurulu. Ağustos ayında veri merkezi geliştiricisi Equinix ile yapılan anlaşma, Radiant’ın 20 reaktör tedarik etmesini kapsıyor.

20 MW’lık çelik kapsüllü modüler reaktör için hedef 2028 13 sa. önce eklendi

Bir demo reaktör ise halihazırda inşa ediliyor ve şirket 2026 yazında testlere başlamayı planlıyor. Bu takvim, Trump yönetimi tarafından belirlenen ve 3 reaktörün kritiklik noktasına ulaşmasını hedefleyen programa uygun olarak ilerliyor. Radiant, bu program kapsamında seçilen 11 şirketten biri.

Radiant, üretim kapasitesini artırmak için eski Manhattan Projesi sahasında dünyanın ilk nükleer mikroreaktör seri üretim fabrikasını inşa etmeyi planlıyor. Ekim ayında açıklanan yatırım miktarı 280 milyon dolar olarak belirtilirken, tesis tamamen faaliyete geçtiğinde yılda 50 reaktör üretebilmesi hedefleniyor.

Nasıl çalışıyor?

Dediğimi gibi Radiant’ın geliştirdiği Kaleidos mikroreaktörü, geleneksel nükleer reaktörlerden farklı olarak helyum soğutmalı ve TRISO yakıt kullanan taşınabilir bir sistem olarak öne çıkıyor. Reaktör, 1 megavat elektrik üretimi sağlayarak yaklaşık 1.000 evi sekiz yıl boyunca besleyebilecek kapasiteye sahip.

TRISO yakıtlar, her biri grafit ve silikon karbürle kaplanmış küçük toplar şeklinde tasarlanmış ve erimeye karşı yüksek dayanıklılık sunuyor. Bu yapı, olası bir yakıt arızasında radyoaktif gazların çevreye yayılmasını önlüyor. Helyum soğutma ise su yerine kullanıldığı için radyasyon riski oluşturmaz. Helyum atomik olarak kararlı olduğu için nötronlarla etkileşime girse bile radyoaktif hale gelmiyor.

Reaktörün kalbinde, helyum kompresörü bulunuyor. Bu sistem, helyumu reaktöre gönderip geri çekerek ısıyı diğer ekipmanlara aktarıyor. Kompresör, 10.000 rpm hızında çalışan ve 75 kilovat güç üreten bir manyetik yataklı şaft sistemi ile işliyor. Bu arada tek bir yakıt yükü, günlük yaklaşık 4 ton dizel yakıt kullanımını önleyerek karbon salınımını önemli ölçüde azaltıyor.

