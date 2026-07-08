Yeni Polestar 4 SUV, arka cam ve 630 km menzille geliyor

Geleneksel arka cam geri döndü
Mevcut Polestar 4 Coupe modelinde tavan çizgisi arkaya doğru tamamen kapalı bir panel olarak iniyor ve sürücüler yalnızca yüksek çözünürlüklü bir HD kamera sistemine güvenmek zorunda kalıyordu. Yeni Polestar 4 SUV ise:
- Daha uzun ve daha yüksek bir tavan çizgisiyle geliyor, bu da bagaj hacmini ve arka yaşam alanını ciddi oranda artırıyor.
- Bagaj kapağı üzerinde geleneksel bir arka cam barındırıyor; böylece analog sürüş alışkanlıklarına geri dönülüyor.
630 km menzil ve yenilenen şasi dinamikleri
Polestar 4 SUV, altyapısını kardeş şirket Zeekr 001 ile de paylaşılan Geely Grubu'nun SEA1 elektrikli araç platformundan alıyor. Araç teknik özellikler bakımından Coupe ikizinin güncel gücünü koruyor. Çift motorlu performans versiyonu 400 kW (544 beygir) güç üretiyor. Arkadan itişli tek motorlu versiyon ise WLTP'ye göre 630 km'ye kadar menzil vadediyor.
Üretim Çin yerine Güney Kore’de
Yeni Polestar 4 SUV’un küresel pazarlar için en kritik ticari detaylarından biri üretim yeri oldu. Coupe modeli Avustralya gibi pazarlara Çin'deki Ningbo fabrikasından tedarik edilirken, yeni SUV versiyonu yalnızca Güney Kore’deki Busan (Renault Korea) tesislerinde üretilecek.
Bu hamle, Çin menşeli elektrikli araçlara küresel pazarlarda uygulanan gümrük vergisi ve kısıtlama risklerini baypas etmek adına Polestar için stratejik bir can simidi olarak görülüyor. İlk teslimatların 2026 yılı bitmeden tamamlanması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: