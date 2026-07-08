Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Polestar 4 SUV, arka cam ve 630 km menzille geliyor

    İsveçli elektrikli performans markası Polestar, tartışma yaratan "arka camsız" coupe modelinin ardından çok daha pratik ve geleneksel hatlara sahip yeni 4 SUV versiyonunu resmi olarak duyurdu.

    Radikal tasarımdan dönüş: Yeni Polestar 4 SUV arka camla geliyor! Tam Boyutta Gör
    Polestar, dikiz aynası yerine tamamen kameralara güvenen "arka camsız" tasarım felsefesinden müşteri talepleri doğrultusunda geri adım attı. Geely çatısı altındaki marka, çok daha pratik, daha yüksek tavan hatlarına sahip ve geleneksel arka cam barındıran yeni "Polestar 4 SUV" modelini resmi olarak sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

    Geleneksel arka cam geri döndü

    Mevcut Polestar 4 Coupe modelinde tavan çizgisi arkaya doğru tamamen kapalı bir panel olarak iniyor ve sürücüler yalnızca yüksek çözünürlüklü bir HD kamera sistemine güvenmek zorunda kalıyordu. Yeni Polestar 4 SUV ise:

    • Daha uzun ve daha yüksek bir tavan çizgisiyle geliyor, bu da bagaj hacmini ve arka yaşam alanını ciddi oranda artırıyor.
    • Bagaj kapağı üzerinde geleneksel bir arka cam barındırıyor; böylece analog sürüş alışkanlıklarına geri dönülüyor.

    630 km menzil ve yenilenen şasi dinamikleri

    Polestar 4 SUV, altyapısını kardeş şirket Zeekr 001 ile de paylaşılan Geely Grubu'nun SEA1 elektrikli araç platformundan alıyor. Araç teknik özellikler bakımından Coupe ikizinin güncel gücünü koruyor. Çift motorlu performans versiyonu 400 kW (544 beygir) güç üretiyor. Arkadan itişli tek motorlu versiyon ise WLTP'ye göre 630 km'ye kadar menzil vadediyor.

    Üretim Çin yerine Güney Kore’de

    Yeni Polestar 4 SUV’un küresel pazarlar için en kritik ticari detaylarından biri üretim yeri oldu. Coupe modeli Avustralya gibi pazarlara Çin'deki Ningbo fabrikasından tedarik edilirken, yeni SUV versiyonu yalnızca Güney Kore’deki Busan (Renault Korea) tesislerinde üretilecek.

    Bu hamle, Çin menşeli elektrikli araçlara küresel pazarlarda uygulanan gümrük vergisi ve kısıtlama risklerini baypas etmek adına Polestar için stratejik bir can simidi olarak görülüyor. İlk teslimatların 2026 yılı bitmeden tamamlanması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    schedule 1 türkçe yama 2 biranın etkisi ne zaman geçer fizikle barış ders notları pdf xiaomi 4 ultra burası da aspat değil halilim ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y31 5G
    vivo Y31 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15
    Acer Aspire Lite AL15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum