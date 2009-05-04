RaidMax sabit diskler için yeni bir harici kutu hazırladı

Tam Boyutta Gör

Komponent üreticisi RaidSonic, sabit disklerin harici olarak kullanılmasına olanak tanıyan yeni sabit disk kutusunu duyurdu. Firmanın IB-224StU-B kod adını taşıyan Icy Box serisi yeni disk kutusu sabit disk kutusu aynı zamanda SSD'lerle de kullanılabiliyor. 260 x185 x 35 mm boyutlarında olan Alüminyum tabanlı kutunun 500GB'a kadar olan depolama sürücüleriyle kullanılabildiği belirtiliyor. Hot Plug & Play ve Hot Swap desteği sunan kutu USB 1.1 ve 2.0 arabirimlerini de destekliyor.

RaidMax tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen sabit disk kutusu için ifade edilen yurt dışı satış fiyatı ise 15 Avro.