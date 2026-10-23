RAM fiyatları bilgisayar satışlarını vurdu: Pazar yüzde 21 daraldı

Pazardaki daralmanın arkasında RAM, SSD ve işlemci fiyatlarındaki artış bulunuyor. Yapay zeka sistemlerine yönelik yoğun talep DRAM ve NAND bellek tedarikini zorlarken Intel, AMD ve Qualcomm işlemcilerinin maliyetleri de yükseliyor. Bu durum, MacBook modellerinden Raspberry Pi gibi küçük bilgisayarlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde fiyat artışlarına yol açıyor.
Bilgisayar pazarı, 2026’nın ikinci çeyreğine kadar iki yılı aşkın süre boyunca büyümesini sürdürmüştü. Ancak son aylarda hızlanan maliyet artışları tüketicilerin yeni bilgisayar satın alma kararlarını ertelemesine neden oldu.
HP, Dell ve Lenovo çift haneli düşüş yaşadı
ASUS, en büyük beş üretici arasında yıllık bazda en sınırlı düşüşü kaydederken HP, Dell ve Lenovo daha sert kayıplarla karşılaştı.
Lenovo, 2026’nın üçüncü çeyreğinde 15 milyon bilgisayar sevkiyatı ve yüzde 26,3 pazar payıyla liderliğini korudu. Buna karşın şirketin sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.
İkinci sıradaki HP, 10,3 milyon adet sevkiyatla yüzde 18,1 pazar payı elde etti. Şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 31 gerileyerek ilk altı üretici arasındaki en büyük düşüşü kaydetti. Dell ise 7,6 milyon adet sevkiyat ve yüzde 13,3 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Şirketin sevkiyatları yüzde 25 azaldı.
Apple, 5,6 milyon bilgisayar sevkiyatıyla yüzde 9,8 pazar payına ulaştı. Şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11 düşse de pazar payı yükseldi.
ASUS ise 5,2 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Şirketin yıllık sevkiyatları yüzde 7 azalırken bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,4 artış gösterdi. ASUS'un pazar payı da geçen yılki yüzde 7,8 seviyesinden yüzde 9,2'ye yükseldi.
Counterpoint Research, bilgisayar pazarındaki daralmanın 2026'nın son çeyreğinde daha da hızlanacağını öngörüyor. Kuruluşun tahminine göre küresel bilgisayar sevkiyatları, 2026'nın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 27 daha düşebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: