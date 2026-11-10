RAM fiyatları PC pazarını vurdu: 16GB ve 24GB sistemler artıyor!

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Son bir yılda DDR5 RAM fiyatlarının yüzde 500 artması, bilgisayar kullanıcılarının tercihlerini değiştirdi. Verilere göre yüksek maliyetler sebebiyle 64 GB bellekli sistemlerin payı düşerken, 16 GB ve 24 GB kapasiteli modeller hızla yaygınlaşıyor. Kullanıcılar artan fiyatlar yüzünden yeni nesil DDR5 yerine daha uygun maliyetli DDR4 sistemlere yöneliyor. Pazarda en popüler işlemci Ryzen 7 9800X3D olurken, ekran kartında liderliği RTX 5070 göğüsledi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Günümüzde büyük artış gösteren DRAM fiyatları, kullanıcıların sistem toplama ve yükseltme alışkanlıklarını etkilemeye başladı. Son bir yılda DDR5 RAM fiyatlarının yaklaşık yüzde 500 artmasıyla birlikte 32 GB bellek artık daha çok üst segment ve meraklı kullanıcılara hitap eden bir seçenek hâline geldi. 8 GB ise dizüstü bilgisayarlar dahil pek çok cihazda temel bellek kapasitesi olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar daha düşük bellek kapasitelerine yöneliyor

CPU-Z Validator tarafından paylaşılan son verilere göre son üç aylık döneme bakıldığında 8 GB, 16 GB ve 24 GB bellek kapasitesine sahip sistemlerin pazar payını artırdığı görülüyor. Listenin ilk sırasında yüzde 37,2 payla 32 GB sistemler yer alsa da 64 GB bellekli bilgisayarların payı yüzde 7,3'e kadar geriledi. Bu kapasitedeki sistemler, önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 18 düşüş yaşadı.

Verilerde en belirgin büyüme 16 GB ve 24 GB bellek konfigürasyonlarında yaşandı. Artan RAM maliyetleri düşünüldüğünde bu değişim şaşırtıcı değil. Özellikle 32 GB ve 64 GB bellek kitlerinin daha yüksek fiyatlara ulaşması, kullanıcıları daha uygun maliyetli seçeneklere yönlendiriyor. CPU-Z Validator verilerindeki bir diğer değişim ise DDR4 belleklerin pazar payını artırması, DDR5'in ise gerilemesi.

Bu tablo, kullanıcıların yeni nesil bellek teknolojisine geçmek yerine daha uygun fiyatlı eski donanımları tercih edebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla yalnızca bellek kapasitesi değil, kullanılan RAM standardı da maliyetlerden etkileniyor.

En popüler işlemci ve ekran kartları hangileri?

CPU-Z Validator verileri, bellek tercihlerinin yanı sıra donanım pazarındaki diğer eğilimleri de ortaya koyuyor. İşlemci tarafında ilk üç sırayı AMD Ryzen modelleri paylaşıyor. Ryzen 7 9800X3D listenin başında bulunurken onu Ryzen 7 5700X ve Ryzen 7 7800X3D takip ediyor. Ekran kartı tarafında ise Nvidia ağırlığı sürüyor.

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GeForce RTX 5070 ilk sırada yer alırken AMD Radeon RX 9070 XT ikinci sıraya yerleşmiş durumda. İlk beşi tamamlayan diğer modeller ise GeForce RTX 5060, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti. Anakart üreticileri arasında MSI ilk sırada bulunuyor. ASUS ve GIGABYTE onu takip ediyor. Bellek markalarında ise Kingston lider konumda. Corsair ikinci, G.SKILL ise üçüncü sırada yer alıyor.

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