    RAM fiyatlarının artışı anakart satışlarını vurdu: Satışlar yarı yarıya azaldı

    DRAM fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi, PC donanım sektörünü etkilemeye devam ediyor. Son raporlar, özellikle anakart satışlarında bu etkinin oldukça büyük olduğunu gösteriyor.

    RAM fiyatlarının artışı anakart satışlarını vurdu Tam Boyutta Gör
    DRAM fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi, PC donanım sektörünü etkilemeye devam ediyor. RAM fiyatları tırmanmaya başladığından beri birçok kullanıcı yeni DDR5 kitleri almaktan kaçınıyor, bu da yeni sistem toplama veya yükseltme planlarını ertelemelerine yol açıyor. Son raporlar, özellikle anakart satışlarında bu etkinin oldukça büyük olduğunu gösteriyor.

    Satışlar yarı yarıya azaldı

    Board Channels üzerinden gelen bilgilere göre MSI, GIGABYTE, ASUS gibi büyük anakart markalarının satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %40-50 oranında gerilemiş durumda. Normalde indirim dönemleri nedeniyle bu aylarda satışların artması bekleniyordu, fakat Ekim’den bu yana DDR5 bellek fiyatlarının 2 ila 4 katına çıkması satışların düşmesine neden oldu. Bu yüzden anakart üreticilerinin önümüzdeki aylarda satış stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği belirtiliyor.

    Piyasadaki sert düşüşün temel sebeplerinden biri DDR5’e tam geçiş süreci. Hem AMD hem Intel’in yeni nesil işlemcileri artık tamamen DDR5’e odaklandığı için DDR4 anakartlar giderek azaldı. DDR5 fiyatları yılın başında makul seviyelere oturmuştu, bu da kullanıcıların AM5 ve LGA1851 platformlarına geçişini hızlandırmıştı.

    Birçok kullanıcı daha yüksek kapasiteli bellek yükseltmesi yapmak için bekliyordu ve şimdi bunu gerçekleştirmeleri pek mümkün değil. Yeni PC toplamak isteyenler ise ya beklemek zorunda ya da daha eski donanımlarla idare etmek durumunda kalıyor. Anakart satışları bu kadar düşmüşken, işlemci satışlarının da geçen seneye göre ciddi şekilde gerilemesi kaçınılmaz görünüyor.

    Bu durumun ne kadar süreceği henüz belirsiz, fakat görünen o ki süreç daha yeni başlıyor. Bazı üreticiler anakartlarla birlikte DDR5 RAM kitlerini paket halinde satmaya başladı ancak mevcut anakartı olan kullanıcılar bu promosyonlardan faydalanamıyor.

