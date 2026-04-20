RAM kıtlığı yıllarca sürebilir: Üretim, talebe yetişemiyor

Tam Boyutta Gör Küresel yarı iletken endüstrisinde yaşanan RAM sıkıntısının kısa vadede çözülmesi beklenmiyor. Sektör verilerine göre bellek üreticileri 2027 sonuna kadar küresel talebin yalnızca yaklaşık yüzde 60’ını karşılayabilecek kapasitede kalacak. Bu tablo, arz açığının birkaç yıl daha devam edebileceğine işaret ediyor.

Nikkei Asia tarafından paylaşılan raporlar, yarı iletken sektöründeki bu açığın kısa vadeli bir sorun olmadığını, aksine teknoloji ekosistemini uzun süre meşgul edecek kronik bir krize dönüşebileceğini gösteriyor. Konuyla ilgili en karamsar tahminlerden biri ise SK Group yönetim kurulu başkanından geldi. Üst düzey yönetici, piyasadaki bu arz eksikliğinin 2030 yılına kadar devam edebileceği konusunda sektörü uyardı.

Üretim talebin gerisinde kalmaya devam ediyor

Dünyanın en büyük üç bellek üreticisi konumunda bulunan Samsung, SK Hynix ve Micron artan ihtiyaca yanıt verebilmek adına yeni üretim tesisleri kurmak için düğmeye basmış durumda. Ancak bu devasa yatırımların meyve vermesi zaman alacak. Sektör analizlerine göre planlanan yeni tesislerin büyük bir kısmının en erken 2027 veya 2028 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçmesi beklenmiyor.

Yakın dönemdeki tek somut gelişme olarak SK Group'un Şubat ayında Cheongju'da açtığı yeni tesis öne çıkıyor. Bu yatırım dışında bu yıl kayda değer bir kapasite artışının yaşanması beklenmiyor.

HBM önceliği tüketici bellek pazarını zorluyor

Piyasa analizlerine göre arz-talep dengesinin korunabilmesi için 2026 ve 2027 yıllarında yıllık üretim artışının yaklaşık yüzde 12 seviyesinde olması gerekiyor. Ancak Counterpoint Research verileri, planlanan artışın yalnızca yüzde 7,5 seviyesinde kalacağını ortaya koyuyor. Bu fark, mevcut sıkışıklığın yapısal bir soruna dönüştüğünü gösteriyor.

Yeni yatırımların önemli bir bölümü, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) üretimine yönlendiriliyor. Üreticilerin HBM’ye öncelik vermesi geleneksel DRAM arzını doğrudan etkiliyor. Bu durum yalnızca kurumsal pazarı değil, tüketici elektroniğini de baskı altına alıyor. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, VR başlıklardan el konsollarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde RAM maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığı görülüyor.

RAM kıtlığı yıllarca sürebilir: Üretim, talebe yetişemiyor

