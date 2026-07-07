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    RAM krizi büyüyor: DDR4, DDR5'ten daha fazla zamlandı

    Samsung'un bellek çiplerine yaptığı zamların etkisi perakende pazarına da yansıdı. Son verilere göre DDR4 RAM fiyatları yalnızca bir ayda %19 artarak DDR5'i geride bıraktı.

    RAM krizi büyüyor: DDR4, DDR5'ten daha fazla zamlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bellek pazarına yönelik son fiyat artışları, yeni bir zam dalgasını beraberinde getirdi. Güney Kore'den gelen verilere göre hem DDR4 hem de DDR5 bellek modüllerinin fiyatları yükselirken, en dikkat çekici artış DDR4 tarafında yaşandı. Öyle ki 12 yıllık teknoloji, DDR5'i geride bıraktı.

    DDR4, DDR5'ten daha fazla zamlandı

    Güney Kore'nin fiyat takip platformu Danawa'nın verilerine göre Samsung çiplerini kullanan 16 GB DDR4 bellek modüllerinin fiyatı son bir ayda yaklaşık %19 arttı. Aynı dönemde DDR5 belleklerde de yükseliş görülse de artış oranı yaklaşık %10 seviyesinde kaldı. Verilere göre 16 GB DDR4 modüllerinin en düşük fiyatı geçen ay yaklaşık 162 bin Güney Kore wonu seviyesindeyken bugün 193 bin wonun üzerine çıktı.

    DDR5 belleklerde de fiyatlar yükselmeye devam ediyor ancak artışın DDR4 kadar sert olmadığını belirtelim. Bu yükselişin arkasında ise Samsung'un DRAM çiplerine uyguladığı fiyat artışları yer alıyor. Son dönemde yapay zekâ odaklı sunucu sistemlerine yönelik bellek talebinin hızla artması, üreticilerin kapasitesini yüksek kârlı ürünlere yönlendirmesine neden olurken tüketici tarafındaki DRAM arzı da daralmaya başladı.

    Öte yandan DDR4 platformlarına olan talebin yeniden yükselmesi de fiyatları destekleyen faktörlerden biri. Sektör kaynaklarına göre Intel, 10., 11., 12., 13. ve 14. nesil işlemci ekosistemini canlı tutmaya devam ederken, iş ortakları da DDR4 destekli anakart üretimini artırıyor. Bu da özellikle DDR4 bellek talebini yükselterek fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabilir.

    Mevcut tablo, hem DDR4 hem de DDR5 bellek fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yüksek seyretmeye devam edebileceğine işaret. Özellikle yeni sistem toplamayı veya mevcut bilgisayarını yükseltmeyi planlayan kullanıcılar için RAM maliyetlerinin önümüzdeki aylarda daha da artabilir.

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