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    RAM krizi MacBook Air'i de vurdu: Stok sıkıntısı yaşanıyor

    MacBook Air, artan fiyatların ardından şimdi de ciddi bir stok sıkıntısıyla karşı karşıya. RAM krizi nedeniyle siparişlerin ağustos sonuna uzadığı belirtiliyor.

    RAM krizi MacBook Air'i de vurdu: Stok sıkıntısı yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın popüler dizüstü bilgisayarı MacBook Air, artan fiyatların ardından şimdi de ciddi bir stok sıkıntısıyla karşı karşıya. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre, MacBook Air siparişi veren müşteriler cihazlarına ancak ağustos ayının sonlarına doğru kavuşabilecek.

    Apple, geçtiğimiz dönemde MacBook Air'in başlangıç fiyatını 1.099 dolardan 1.299 dolara yükseltmişti. Ancak fiyat artışına rağmen ürünün bulunabilirliği de giderek zorlaşıyor. Şirketin internet sitesi ve fiziksel mağazalarında MacBook Air yerine 14 inç MacBook Pro'yu öne çıkarması dikkat çekiyor. Gurman'a göre Apple, müşterileri alışılmadık şekilde MacBook Pro'ya yönlendiriyor. Bazı pazarlama materyallerinde ise MacBook Air için doğrudan "Stok durumuna bağlıdır" uyarısı yer alıyor.

    MacBook Air stoklarının nedeni RAM krizi

    MacBook Air'deki tedarik sıkıntısının arkasında, yapay zeka veri merkezlerinin bellek talebindeki büyük artışın neden olduğu küresel RAM krizi bulunuyor. Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların hızla büyümesi, başta DRAM olmak üzere bellek bileşenlerinde arzı zorlarken bilgisayar üreticileri de artan maliyet ve tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

    Apple'ın mevcut stok yönetiminde MacBook Pro'ya öncelik vermesinin bir başka nedeni ise şirketin gelecekteki ürün geçişleri olabilir. Gurman, Apple'ın 14 inç MacBook Pro stoklarını M6 işlemcili yeni nesil model öncesinde eritmeye çalıştığını belirtiyor.

    Apple fiyatları daha da artırabilir

    Apple, son finansal sonuçlarında Wall Street beklentilerini aşmış olsa da şirket gelecek çeyrek için tedarik sorunlarının finansal sonuçlar üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda yatırımcıları uyarmıştı. Artan bileşen maliyetleri nedeniyle fiyatların daha da yükselmesi de ihtimaller arasında. Öte yandan Apple'ın geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu yeni Upgrade programının, MacBook'lar dahil olmak üzere şirketin ürünlerine yönelik talebi artırması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2228802/macbook-airs-reportedly-in-short-supply-due-to-ramaggedon/ https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-08-02/apple-subscriptions-macbook-air-shortages-apple-to-make-glasses-health-device-msbvajjp
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    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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