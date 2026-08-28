RAM krizi şimdi de Android uygulamalarını vurdu: Google uyardı

Google, geliştiricilere yönelik yayımladığı yeni duyuruda bellek kullanımının önemine dikkat çekti. Şirket, yeni sınırların geliştiricilerin hem sektördeki donanım kısıtlamalarına hem de Android'in genel bellek limitlerine uyum sağlamasına yardımcı olacağını belirtti.
Ancak Google'ın belirlediği sınırların aşılması durumunda yalnızca teknik sorunlar yaşanmayacak. Şirket, kurallara uymayan uygulamalara karşı çeşitli yaptırımlar uygulayacak.
Android 17 ile başlayan sistem yaygınlaşacak
Google'ın yeni bellek politikası aslında Android 17 ile birlikte uygulanmaya başladı. Sistem ilk olarak Pixel telefonlarda kullanıma sunuldu. Önümüzdeki dönemde ise farklı üreticilerin Android cihazlarında da uygulanacak.
Google, gelecek yıl daha fazla üreticinin uygulama başına RAM sınırlarını kendi cihazlarında kullanacağını söylüyor. Bu sınırlar yalnızca belirli bir donanım grubuyla sınırlı kalmayacak. 4 GB RAM'e sahip telefonlardan 16 GB ve üzeri RAM bulunan cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesi kapsama girecek.
Bu gelişme, Google'ın yeni Pixel modellerindeki RAM tercihlerini de daha dikkat çekici hale getiriyor. Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL'in temel modellerinde geçen yıla göre daha az RAM bulunması bellek kullanımının daha sıkı kontrol edilmesine zemin hazırlıyor.
RAM sınırını aşan uygulamalar yavaşlatılabilecek
Google, yeni kurallara uymayan uygulamalar için uygulanacak ilk yaptırımları da açıkladı. Bir uygulama kendisi için belirlenen RAM sınırını aşarsa yavaşlatılabilecek veya sistem tarafından tamamen kapatılabilecek.
Bu nedenle geliştiricilerin özellikle yüksek RAM tüketen uygulama ve oyunlarını yeni sınırlara göre optimize etmesi gerekecek. Google'ın amacı, farklı RAM kapasitesine sahip Android cihazlarda uygulamaların daha kontrollü şekilde çalışmasını sağlamak.
Google, yeni bellek gereksinimlerini karşılamayan uygulama ve oyunların Play Store'daki görünürlüğünün azaltılabileceğini de açıkladı. Ayrıca bu uygulamaların Google Play üzerinden yayınlama imkanları da kısıtlanabilecek. Şirket, bu yaptırımların nasıl uygulanacağına ilişkin daha fazla ayrıntının 2026'nın ilerleyen dönemlerinde açıklanacağını belirtiyor.
Uygulama geliştiricilerine süre verildi
Google, yeni bellek sınırlarını Şubat 2027'den itibaren uygulamaya başlayacak. Bu nedenle geliştiricilerin uygulamalarını yeni gereksinimlere göre düzenlemek için birkaç aylık bir süresi bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim