Ramazan Kolisi Nedir?

Müslümanların kutsal ay olarak kabul ettiği ramazan ayında; temel gıda malzemelerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmenin yolu, ramazan kolilerinden geçer. Bu sayede, ramazanda almanız gereken yiyeceklerin ve içeceklerin hepsini bir arada bu kolilerde bulabilirsiniz.

Ramazan kolilerinin en büyük avantajı; ayrı şekilde daha yüksek fiyatlara satın alınabilecek ürünleri, bir arada daha uygun fiyatlarla satın alma imkanı sunmasıdır. Bu şekilde, alışveriş için harcanacak zamanı daha aza indirmeniz mümkündür.

Ramazan kolileri farklı boyutlarda ve farklı içeriklere sahip olabilir. Bireysel kullanımlar için tercih edilebilen bu koliler, yardım amaçlı olarak; iş yerleri, dernek ve vakıflar tarafından da sıklıkla satın alınır.

Çalışanları için ramazan ayında erzak yardımı yapmak, birçok şirket için geleneksel bir hal almıştır. İçerisinde hem kaliteli markalara ait ürünlerin olduğu hem de uygun fiyatlardan satışa sunulan ramazan kolilerinin tercih edilmesi halinde, birçok kişinin ihtiyaçlarını sorunsuz şekilde karşılaması sağlanabilir.

Ramazan Kolisi İçinde Neler Bulunur?

Ramazan kolilerinin içerisinde yer alan ürünler, genel ihtiyaçlardan özel ihtiyaçlara doğru çeşitlendirilebilir. Bu nedenle, ramazan kolisinin içerisine konulabilecek ürünlerde herhangi bir sınır yoktur. Çay, makarna, şeker, pirinç gibi ürünler; genellikle her koli içerisinde yer alır.

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Hazır çorba, puding, Türk kahvesi gibi ürünler de ramazan ayında dört dörtlük bir iftar sofrası için kolilere eklenir. Kişilerin tüketim alışkanlıklarına ve bütçelerine göre paketler temel, mega, orta, büyük ve lüks gibi sınıflara ayrılır. Lüks paketlerde; gazoz, ton balığı ve meyve suyu gibi ürünler bulunur. Bazı ramazan paketleri içerisinde temizlik malzemeleri de yer alır.

Ramazan Kolisi Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ramazan kolisi satın alınırken, koli içeriğini görme şansınız yoktur. Bu nedenle, gıda güvenliği konusunda kendini kanıtlamış e-ticaret sitelerinden alışverişinizi yapmanız gerekir. Paket içerisinde yer alan ürünlerin; son kullanma tarihleri, doğru şartlarda saklanıp saklanmadığı ve ambalajlarında herhangi bir hasar olup olmadığı da önemli bir konudur.

Sağlıksız koşullarda üretilen gıda maddeleri, insan sağlığı için zararlı bir yapıya sahip olabilir.

Bu sebeple; kolilerde yer alan gıda maddelerinin güvenilir markalara ait olması, üretim koşulları hakkında şüpheye yer bırakılmaması için önemlidir.

Ramazan kolisi satın alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ihtiyaçlara uygun kolilere yönelmektir. Çok sık misafir ağırlanan evler için alım yaparken, büyük paketlere yönelmek daha doğru olur. Bunun yanı sıra çok sayıda çalışanın yer aldığı iş yerleri için toptan alışveriş konusunda her zaman güvenilirliğini kanıtlayan e-ticaret sitelerine yönelmek gerekir.

Gıda maddelerinin kısa süre içerisinde teslim edilememesi halinde, sevkiyat sırasında bozulma gibi sorunlar yaşanabilir. Hızlı teslimat olanağı bulunan e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak, her zaman için daha güvenlidir.

En Uygun Fiyatlı Ramazan Kolisi Nereden Satın Alınır?

İnternet üzerinden ramazan kolisi satın almanız halinde, güvenilir e-ticaret sitelerini tercih etmeniz gerekir. Bilmediğiniz yerlerden aldığınız koliler; uygun olmayan saklama koşulları nedeniyle bayatlayarak kullanılamaz hale gelebilir. Bu nedenle, düzenli stok ve depo kontrollerini gerçekleştiren Avansas’ı tercih edebilirsiniz.

TOBB Güven Damgası sahibi ender firmalardan olan Avansas, stoklarında bulunan gıda ürünlerin raf ömrünü düzenli olarak kontrol eder. Bu sayede, son kullanma tarihleri yaklaşan ürünleri, stoklarından çıkarır. Avansas, teslimat sürecinde de ürünlere zarar gelmesini engellemek için gereken özeni gösterir. Bunun için en uygun paketleme yöntemleri ile ürünlerin korunması sağlanır. Bunun yanı sıra hızlı teslimat olanakları ile gıda ürünleri herhangi bir zarara uğramadan, kapınıza kadar teslim edilir.

Avansas’tan toptan alacağınız uygun fiyatlı ramazan kolilerini, iş yerlerinde çalışanlara ya da ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

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