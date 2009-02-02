Rambus'tan akıllı telefonlar için Mobil Bellek Girişimi

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Bellek dünyasının kendine münhasır isimlerinden biri olan ve performans odaklı bellek teknolojileri üzerine çalışan Rambus, gelecekte kullanıma sunulacak akıllı telefonlar için düşük güç tüketimli ve yüksek performanslı yeni bir bellek teknolojisi üzerinde çalışıyor. Firma Mobil Bellek Girişimi olarak isimlendirdiği yeni teknolojisiyle özellikle çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan akıllı telefonları gözüne kestirmiş durumda.

Yapılan açıklamalara göre Mobil Bellek Girişimi, Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3'te de kullanılan XDR bellek teknolojisinin yeni bir varyasyonu olacak. Esnek çalışma frekansları ve düşük sinyal gecikmesiyle yüksek bant genişliği sağlayacağı belirtilen bellek teknolojisinin tek bir yonadan saniyede 4.3 Gigabit'lik veri aktarım hızına ulaşabilecek ve bunu sadece 100 mV'lik çalışma gerilimiyle sağlayabilecek.

Kısaca MMI olarak tanımlanan ve akıllı telefonların yanı sıra netbook'larda kullanılabileceği de ifade edilen bellek teknlojisinin geliştirilmesinde temel alınan ana kıstasın düşük güç tüketimiyle maksimum performas sunmak olduğu belirtiliyor. Yeni devre teknikleriyle sinyal kalitesinin güçlendirildiği bellek teknolojisinin, tam dinamik RAM cihazlarıyla saniyede 17 Gigabit'lik veri transferi sağlayabileceği de bildirilmekte.

Önümüzdeki yıllarda kullanıma sunulacak akıllı telefonlar, çoklu ortam sistemleri ve yüksek performansa gereksinim duyan diğer kompakt cihazlarda kullanılması hedeflenen mobil bellek teknolojisinin özellikle HD video ve fotoğraf kaydı gibi uygulamalarda ciddi katkı sağlayacağı belirtiliyor. Henüz net bir zaman dilimi açıklanmış olmasa da MMI tabanlı ilk cihazların 2010 yılı başında hazır olması bekleniyor.