    Range Rover'a Çin'den iddialı alternatif: 1.000 km menzilli Xpeng GX duyuruldu

    Xpeng, Range Rover lüksünü ve heybetini çok daha uygun bir fiyat sunacak yeni SUV modelini duyurdu. GX isimli model 1.000 km'nin üzerinde menzil ve sınıfında ezber bozan özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Range Rover'a Çin'den iddialı alternatif: 1.000 km menzilli Xpeng Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, ürün gamını hızla genişletmeye devam ediyor. Şirket bu kez lüks segmente hitap eden GX adlı yeni SUV modelinin örtüsünü kaldırdı. Daha önce "G01" kod adıyla bilinen ve casus fotoğraflarıyla gündeme gelen araç, şık tasarımı ve teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Ortaya çıkan detaylar Xpeng GX'in hem tasarımı hem de teknik yapısıyla dikkat çekici bir model olacağını kanıtlar nitelikte.

    Devasa SUV, tasarım olarak ilk bakışta oldukça tanıdık geliyor. Köşeli ve dik hatlara sahip ön yüzü, yatay tavan çizgisi ve genel siluetiyle akıllara doğrudan Range Rover'ı getiriyor. Elbette bu benzerlik, statüden ziyade görsel ve fonksiyonel bir alternatif sunma amacı taşıyor. 5.2 metreyi aşan gövdesiyle olduça heybetli duran araç, iki parçalı bagaj kapağı tasarımı ve panoramik cam tavan gibi lüks detaylara sahip. Araçta ayrıca, Çin'de 2027 yılından itibaren yasaklanması beklenen gövdeye gömülü kapı kolları ve krom kaplamalı çok kollu jantlar mevcut.

    Range Rover'a Çin'den iddialı alternatif: 1.000 km menzilli Xpeng Tam Boyutta Gör

    1.000 kilometrenin üzerinde menzil

    Xpeng GX, markanın kendi geliştirdiği ve "Kunpeng Super Electric System" adı verilen menzil uzatıcılı (EREV) güç aktarma sistemini kullanıyor. Bu sistemde yer alan içten yanmalı motor, tekerlekleri doğrudan hareket ettirmiyor, yalnızca bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi üstleniyor. Bu sistem sayesinde aracın tek bir dolumla 1.000 kilometreyi aşan karma menzil sunabildiği belirtilmiş.

    Batarya kapasitesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Xpeng'in daha önce kullandığı 55.8 kWh kapasiteli LFP batarya bu model için de güçlü bir aday olarak gösteriliyor. Eğer bu batarya tercih edilirse, yüksek hızlı 5C şarj desteği sayesinde çok kısa sürede yüzlerce kilometrelik menzil kazanmak mümkün olabilir. Doğal olarak bu durum, GX'i uzun yol kullanımında oldukça avantajlı bir konuma taşıyacak.

    Range Rover'a Çin'den iddialı alternatif: 1.000 km menzilli Xpeng Tam Boyutta Gör

    İleri teknoloji ve LiDAR'sız sürüş

    Aracın iç mekanında altı koltuklu bir düzen sunulacağı ve geleneksel gösterge panelinin yerini alabilecek artırılmış gerçeklik destekli bir baş üstü ekranın (AR HUD) bulunacağı belirtiliyor. Teknoloji tarafında da dikkat çekici detaylar var. Xpeng, Tesla'nın stratejisine benzer şekilde görsel verilere dayalı bir sürüş destek sistemi tercih ettiği için GX modelinde LiDAR sensörüne yer verilmemiş. Araç çevre kontrolünü tamamen kameralara dayalı "insan gözü gibi" gören gelişmiş bir görüntüleme sistemiyle sağlıyor.

    Xpeng GX'in resmi dünya prömiyerinin Nisan 2026'da düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda yapılması bekleniyor. En çarpıcı detay kuşkusuz fiyatı. Çin pazarındaki fiyatının yaklaşık 400 bin yuan (57.620 dolar) olacağı konuşuluyor. Bu rakam, sunduğu boyut, teknoloji ve menzil düşünüldüğünde GX'i sınıfında oldukça iddialı bir alternatif haline getirebilir. Modelin pazardaki başlıca rakipleri arasında Aito M9, Li Auto L9, Zeekr 9X ve Denza N9 gibi modeller yer alıyor.

