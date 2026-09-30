Elektrikli Range Rover Sport sahneye çıktı: "Duygulara hitap eden dinamizm"

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasının ikonik lüks SUV modellerinden Range Rover Sport, elektrik çağına adım attı. Markanın efsanevi dinamizmini %100 elektrikli güç aktarma organlarıyla birleştiren Range Rover Sport Electric, sipariş defterlerinin açılmasıyla birlikte resmi olarak duyuruldu.

Araç, dayanıklılığını ve arazi yeteneklerini kanıtlamak amacıyla küresel test programının son durağında İtalya’nın Carrara mermer ocaklarındaki 45 derecelik dik yamaçlarda zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Pikes Peak, Çin'deki Cennet Kapısı ve İzlanda'daki su tahliye kanalı tırmanışlarının ardından bu son testle yeni model, spor SUV segmentindeki iddiasını bir kez daha vurguladı.

V8 seviyesinde performans: 850 Nm tork

Tam Boyutta Gör Range Rover Sport Electric, markanın esnek MLA-Flex platformu üzerine inşa edildi. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) kardeşlerine göre %61 daha rijit bir gövdeye ve 73 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip olan modelin teknik detayları oldukça dikkat çekici.

Range Rover Sport Electric, çift elektrik motoruyla toplam 542 hp güç ve tam 850 Nm tork sunuluyor. Bu tork değeri, şimdiye kadar bir Range Rover Sport modelinde sunulan en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

"Dynamic Launch" modu devreye sokulduğunda araç 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.4 saniyede ulaşarak P540 V8 benzinli versiyonun performansını yakalıyor.

118.5 kWsa batarya ve 800V şarj mimarisi

Tam Boyutta Gör Gövde tabanına entegre edilen yüksek enerji yoğunluklu 118.5 kWsa kapasiteli batarya, modele WLTP standartlarına göre 609 km'ye varan menzil sağlıyor. Gerçek kullanım şartlarında ise 535 km menzil vadediliyor.

800V elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık DC şarj ile 220 km menzil kazandırılabilen araç, %10'dan %80 şarj seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşıyor. Aerodinamik olarak optimize edilen ön ızgara ve alaşım jant tasarımları ise otoyol sürüşlerinde menzile ekstra 16 km katkı sağlıyor.

Sanal dört çeker ve 1.400 Nm aktif gövde kontrolü

Tam Boyutta Gör Sürüş dinamiklerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla modelde akıllı çekiş yönetimi, sanal 4x4 sistemi, Adaptif Havalı Süspansiyon ve elektronik Aktif Yatma Kontrolü (eARC) sunuluyor. eARC sistemi, virajlarda gövde salınımını engellemek için aks başına 1.400 Nm'ye kadar tork uygulayabiliyor. Ayrıca standart olarak sunulan Dört Tekerlekten Yönlendirme sistemi sayesinde araç, mermer ocaklarındaki dar virajları bile manevra yapmadan rahatça dönebiliyor.

Range Rover Sport Electric Teknik Özet:

Özellik Range Rover Sport Electric Toplam güç & Tork 542 hp / 850 Nm 0-100 km/s 4.4 saniye Batarya kapasitesi 118.5 kWsa Menzil (WLTP / Gerçek) 609 km / 535 km Hızlı Şarj (DC) 800V mimarisiyle 10 dk'da 220 km (%10-80 22 dk) Şasi MLA-Flex (%61 daha rijit gövde)

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Range Rover Sport Electric tanıtıldı: İşte tüm detaylar

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