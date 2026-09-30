Elektrikli Range Rover Sport sahneye çıktı: "Duygulara hitap eden dinamizm"

Araç, dayanıklılığını ve arazi yeteneklerini kanıtlamak amacıyla küresel test programının son durağında İtalya’nın Carrara mermer ocaklarındaki 45 derecelik dik yamaçlarda zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Pikes Peak, Çin'deki Cennet Kapısı ve İzlanda'daki su tahliye kanalı tırmanışlarının ardından bu son testle yeni model, spor SUV segmentindeki iddiasını bir kez daha vurguladı.
V8 seviyesinde performans: 850 Nm tork
Range Rover Sport Electric, çift elektrik motoruyla toplam 542 hp güç ve tam 850 Nm tork sunuluyor. Bu tork değeri, şimdiye kadar bir Range Rover Sport modelinde sunulan en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.
"Dynamic Launch" modu devreye sokulduğunda araç 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.4 saniyede ulaşarak P540 V8 benzinli versiyonun performansını yakalıyor.
118.5 kWsa batarya ve 800V şarj mimarisi
800V elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık DC şarj ile 220 km menzil kazandırılabilen araç, %10'dan %80 şarj seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşıyor. Aerodinamik olarak optimize edilen ön ızgara ve alaşım jant tasarımları ise otoyol sürüşlerinde menzile ekstra 16 km katkı sağlıyor.
Sanal dört çeker ve 1.400 Nm aktif gövde kontrolü
Range Rover Sport Electric Teknik Özet:
|Özellik
|Range Rover Sport Electric
|Toplam güç & Tork
|542 hp / 850 Nm
|0-100 km/s
|4.4 saniye
|Batarya kapasitesi
|118.5 kWsa
|Menzil (WLTP / Gerçek)
|609 km / 535 km
|Hızlı Şarj (DC)
|800V mimarisiyle 10 dk'da 220 km (%10-80 22 dk)
|Şasi
|MLA-Flex (%61 daha rijit gövde)
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