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    Rapidus, 2 nm çiplerde TSMC'ye fiyatla meydan okuyor

    Rapidus, 2 nm çip üretiminde TSMC'ye rakip olmaya hazırlanıyor. Japon şirket daha düşük fiyat hedefiyle müşteri kazanmayı planlarken seri üretim için 2027'yi işaret ediyor

    Rapidus, 2 nm çiplerde TSMC'ye fiyatla meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    Japon yarı iletken üreticisi Rapidus, 2 nanometre üretim süreci için belirlediği fiyatlandırma stratejisini açıkladı. Şirket, wafer yani yonga plakası başına 3 milyon ila 3,5 milyon yen (yaklaşık 18.460-21.540 dolar) seviyesinde fiyat hedefliyor.  Dünyanın en büyük bağımsız çip üreticisi TSMC ile karşılaştırıldığında bu fiyatlandırma ciddi oranda düşük görünüyor.

    Fiyatlandırma TSMC'nin altında

    Rapidus CEO'su Atsuyoshi Koike, şirketin 2 nm çiplerini TSMC ile aynı seviyede veya biraz daha düşük fiyatla sunmayı planladığını söyledi. Koike, TSMC'nin bu alandaki baskın konumuna dikkat çekere fiyatları bağımsız şekilde belirleyemeyeceklerini ve TSMC'nin fiyatlandırmasını referans alacaklarını ifade etti.

    Buna karşın TSMC'nin 2 nm wafer fiyatının yaklaşık 30 bin dolar olması bekleniyor. Bu da Rapidus'un bazı hesaplamalara göre wafer başına yüzde 40'a varan fiyat avantajı sunabileceği anlamına geliyor.

    Koike ayrıca şirketin yalnızca maliyet açısından değil, üretim hızı bakımından da rekabetçi olmayı hedeflediğini vurguladı. Rapidus'un şu anda 60'tan fazla potansiyel müşteriyle görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

    2022 yılında kurulan Rapidus, ülkenin diğer devleri olan Toyota, Sony, NTT ve SoftBank tarafından destekleniyor. Şirket, Haziran 2026 itibarıyla kamu ve özel sektör kaynaklarından toplam 424,95 milyar yen finansman sağladı.

    Rapidus'un ülkedeki IIM-1 fabrikası ise Nisan 2025'te pilot üretime başladı. Tesis, aynı yılın temmuz ayında IBM teknolojisini kullanan çalışan 2 nm Gate-All-Around (GAA) prototiplerini üretmeyi başardı. Şirket, seri üretime 2027 mali yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyor.

    Rapidus Başkanı Atsuyoshi Koike, şirketin yol haritasının 2 nm ile sınırlı olmadığını da açıkladı. Koike, seri üretimin ardından 1,4 nanometre ve 1 nanometre üretim teknolojileri için çalışmalara odaklanacaklarını söyledi. Koike ayrıca gelecekte optik ve kuantum teknolojilerini entegre eden yarı iletkenlerin geliştirilmesine de öncelik vereceklerini bildirdi.

    Kaynakça https://www.japantimes.co.jp/business/2026/07/09/companies/rapidus-chip-price/ https://seekingalpha.com/news/4612272-rapidus-plans-to-establish-its-2nm-foundry-process-at-or-less-than-tsmcs-pricing
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