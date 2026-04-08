    Rapidus 2nm yarışında hızlanıyor: Şirketin hedefinde Ay var

    Japon Rapidus, 2 nm çip prototipleriyle pilot üretim hattını olgunlaştırırken 2027 için seri üretime geçmeyi hedefliyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise Ay’da yarı iletken üretim tesis kurmak.

    2022’de kurulan Japonya’nın devlet destekli yarı iletken girişimi Rapidus, 2026 itibarıyla somut üretim kapasitesi ve çalışan prototiplerle dikkat çeken bir oyuncuya dönüştü. Şirket, yalnızca 2 nanometre üretim teknolojisinde seri üretime hazırlanmakla kalmıyor aynı zamanda uzun vadede Ay’da çip üretimi gibi sıra dışı hedefleri de gündemine almış durumda.

    Pilot hat devrede

    Rapidus’un Hokkaido’nun Chitose kentinde kurduğu ilk tesis olan IIM-1, artık bir inşaat sahası olmaktan çıkarak aktif bir pilot üretim hattına dönüşmüş durumda. 2025 ortasında temiz oda altyapısı devreye alınırken EUV litografi sistemleri kurulmuş ve test üretimleri başlatılmıştı.

    Şirket, IBM iş birliğiyle geliştirilen gate-all-around (GAA) mimarisine sahip 2 nanometre üretim süreci üzerinden deneme üretimleri gerçekleştiriyor. Son ölçümler, üretilen çiplerin hedeflenen elektriksel özellikleri karşıladığını ortaya koyuyor. Bu gelişme, özellikle yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka uygulamaları için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

    Rapidus’un yol haritasına göre 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. 2026 ise pilot hattın stabil hale getirildiği ve müşterilerin tasarım süreçlerine dahil edildiği bir geçiş yılı olacak.

    IBM iş birliği dikkat çekici

    Rapidus’un teknolojik gelişiminde ise ABD’li IBM kritik bir rol oynuyor. IBM’in geliştirdiği 2 nm üretim teknolojisinin temel bileşenleri Rapidus’a aktarılmış durumda ve iki şirket seri üretim için süreci birlikte optimize ediyor.

    Bu teknoloji, nanosheet transistör mimarisi ve çoklu eşik gerilimi (multi-Vt) seçenekleri ile tasarımcılara performans ve güç tüketimi arasında daha esnek optimizasyon imkanı sunuyor.

    Ay’da yarı iletken üretimi

    Rapidus, pazarda öne çıkmak için farklı bir üretim yaklaşımı da benimsiyor. Şirket, geleneksel büyük parti üretim yerine wafer’ları tek tek işleyerek üretim süresini ciddi ölçüde kısaltmayı hedefliyor.

    Bu model, özellikle hızlı teslimat gerektiren yüksek değerli tasarımlar için bir “ekspres hat” olarak konumlandırılıyor. Ancak bu yaklaşımın, yüksek hacimli üretimde ekonomik olarak sürdürülebilir olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Uzun vadede ise şirketin hedefleri çok daha büyük bir değişimi hayata geçirmek. Rapidus CEO’su Atsuyoshi Koike’ye göre, Ay’ın düşük yerçekimi ve doğal vakum ortamı, yarı iletken üretiminin bazı aşamalarını kolaylaştırabilir.

    Şirket, 2040’lı yıllarda Ay yüzeyinde bir çip üretim tesisi kurulmasının mümkün olabileceğini değerlendiriyor. Bu vizyon, NASA’nın Artemis programı ve diğer ülkelerin kalıcı Ay altyapısı projeleriyle de örtüşüyor. Böyle bir altyapı, gelecekte uzay tabanlı üretim tesisleri için lojistik temel sağlayabilir.

