Rapidus 2nm yarışında hızlanıyor: Şirketin hedefinde Ay var

Pilot hat devrede
Rapidus’un Hokkaido’nun Chitose kentinde kurduğu ilk tesis olan IIM-1, artık bir inşaat sahası olmaktan çıkarak aktif bir pilot üretim hattına dönüşmüş durumda. 2025 ortasında temiz oda altyapısı devreye alınırken EUV litografi sistemleri kurulmuş ve test üretimleri başlatılmıştı.
Şirket, IBM iş birliğiyle geliştirilen gate-all-around (GAA) mimarisine sahip 2 nanometre üretim süreci üzerinden deneme üretimleri gerçekleştiriyor. Son ölçümler, üretilen çiplerin hedeflenen elektriksel özellikleri karşıladığını ortaya koyuyor. Bu gelişme, özellikle yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka uygulamaları için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.
Rapidus’un yol haritasına göre 2027 yılında seri üretim hedefleniyor. 2026 ise pilot hattın stabil hale getirildiği ve müşterilerin tasarım süreçlerine dahil edildiği bir geçiş yılı olacak.
IBM iş birliği dikkat çekici
Bu teknoloji, nanosheet transistör mimarisi ve çoklu eşik gerilimi (multi-Vt) seçenekleri ile tasarımcılara performans ve güç tüketimi arasında daha esnek optimizasyon imkanı sunuyor.
Ay’da yarı iletken üretimi
Bu model, özellikle hızlı teslimat gerektiren yüksek değerli tasarımlar için bir “ekspres hat” olarak konumlandırılıyor. Ancak bu yaklaşımın, yüksek hacimli üretimde ekonomik olarak sürdürülebilir olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Uzun vadede ise şirketin hedefleri çok daha büyük bir değişimi hayata geçirmek. Rapidus CEO’su Atsuyoshi Koike’ye göre, Ay’ın düşük yerçekimi ve doğal vakum ortamı, yarı iletken üretiminin bazı aşamalarını kolaylaştırabilir.
Şirket, 2040'lı yıllarda Ay yüzeyinde bir çip üretim tesisi kurulmasının mümkün olabileceğini değerlendiriyor. Bu vizyon, NASA'nın Artemis programı ve diğer ülkelerin kalıcı Ay altyapısı projeleriyle de örtüşüyor. Böyle bir altyapı, gelecekte uzay tabanlı üretim tesisleri için lojistik temel sağlayabilir.
