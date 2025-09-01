Giriş
    Rapidus’un 2nm süreci yoğunluk açısından TSMC ve Intel’e kafa tutacak

    Japonya’nın önde gelen yarı iletken girişimi Rapidus, geliştirdiği 2nm “2HP” süreciyle TSMC’nin N2’siyle aynı yoğunluğa ulaştı ve Intel’in 18A teknolojisini geride bıraktı.

    Rapidus’un 2nm süreci yoğunlukta TSMC ve Intel’e kafa tutacak Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli Rapidus, yarı iletken yarışında dikkat çeken bir adım atıyor. Şirketin geliştirdiği 2 nanometre (nm) üretim süreci “2HP”, ilk kez ortaya çıkan verilerle birlikte sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alabileceğini gösteriyor.

    2nm'de yoğunluk savaşı

    Paylaşılan bilgilere göre Rapidus’un 2HP süreci, 237,31 MTr/mm² mantıksal yoğunluk sunuyor. Bu değer, TSMC’nin N2 süreciyle neredeyse aynı seviyede (236,17 MTr/mm²) ve Intel’in 18A teknolojisinden oldukça önde. Intel’in 18A düğümü, 184,21 MTr/mm² yoğunlukla geride kalırken bunun başlıca nedeni şirketin farklı tasarım yaklaşımı. Intel, yoğunluk yerine performans ve watt verimliliğini önceliklendiriyor.

    Rapidus’un 2nm süreci yoğunlukta TSMC ve Intel’e kafa tutacak
    Rapidus’un yaklaşımı ise yüksek yoğunluklu hücre kütüphanelerine dayanıyor. Bu da daha fazla transistör barındırabilen çözümler geliştirilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca şirketin uyguladığı tek plaka ön-işleme (single-wafer front-end processing) yöntemi, düşük hacimli üretimde hızlı iyileştirmeler yapıp bunları ölçeklendirme avantajı sunuyor.

    Bu gelişmeler, Rapidus’un yalnızca Japonya için değil, küresel yarı iletken ekosistemi için de kritik bir oyuncuya dönüşebileceğini işaret ediyor. Hatta Nvidia’nın da Rapidus’a ilgi gösterdiği belirtiliyor. Rapidus’un önündeki en büyük engel ise 2nm süreci için belirlenen takvim. TSMC, Intel ve Samsung, önümüzdeki yıl -en geç 2026- 2nm veya dengi süreçlere geçecek ve seri üretime başlayacak. Ancak Rapidus, seri üretim için 2027 yılını hedefliyor. Haliyle takvimler 2027’yi gösterdiğinde Rapidus, rakiplerinin bir-iki nesil gerisine düşebilir.

