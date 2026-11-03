Raspberry Pi 5'in 16 GB modeli 80 dolar zamlandı: Fiyatlar 3 katına çıktı!

Raspberry Pi CEO'su Eben Upton tarafından duyurulan yeni fiyat düzenlemesi, şirketin özellikle yüksek bellek kapasitesine sahip ürünlerini etkiliyor. Yapılan açıklamaya göre 16 GB RAM'li Raspberry Pi 5'in fiyatı 305 dolardan 385 dolara çıkarıldı. Böylece cihazın satış fiyatında tek seferde 80 dolarlık artış yaşandı.
Benzer bir fiyat artışı Raspberry Pi Compute Module 5 tarafında da görülüyor. Ürünün 16 GB RAM kapasitesine sahip versiyonu 40 dolar zamlanarak 425 dolara yükseldi. Modelin başlangıç fiyatının 135 dolar olduğu hesap edilirse, mevcut fiyat seviyesinin lansman fiyatının 3 katın üzerine çıktığı görülüyor.
Öte yandan şirket, Raspberry Pi 500+ modelinin 16 GB RAM'li versiyonunda şimdilik fiyat artışına gitmedi. Klavye formunda tasarlanan hepsi bir arada masaüstü bilgisayarın fiyatı 485 dolar seviyesinde korunuyor. Ancak bu model de başlangıç fiyatına göre halihazırda oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.
Raspberry Pi ürünlerinin yeni fiyatları
|
Model
|
Lansman fiyatı
|
Güncel fiyat
|
Raspberry Pi 5 16GB
|
120 dolar
|
385 dolar
|
Raspberry Pi CM5 16GB
|
135 dolar
|
425 dolar
|
Raspberry Pi 500+ 16GB
|
199 dolar
|
485 dolar
Yeni zamlar, Raspberry Pi ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarının devamı niteliğinde. Özellikle DRAM maliyetlerindeki yükseliş ve bellek tedarikinde yaşanan sıkıntılar, üreticilerin fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.
Raspberry Pi cephesindeki son düzenleme de bellek kapasitesi yüksek modellerin maliyet baskısından daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Özellikle 16 GB Raspberry Pi 5'in 385 dolara ulaşması, uygun fiyatlı mini bilgisayar denildiğinde akla gelen Raspberry Pi serisinin eski fiyat avantajını önemli ölçüde kaybettiğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: