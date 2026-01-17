Giriş
    Raspberry Pi artık üretken yapay zekâ projelerine imkân tanıyor

    Raspberry Pi 5 geliştirici kartları ile üretken yapay zekâ modelleri üzerinde çalışanlar için Raspberry Pi AI HAT+ 2 genişleme kartı piyasaya çıkıyor.           

    Raspberry Pi AI HAT+ 2 Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en ucuz bilgisayarı olarak başladığı macerasında bugün pek çok alanda kullanıcılar için önemli bir alternatif haline gelen Raspberry Pi devre kartı ailesi yapay zekâyı da es geçmiyor. Geçen yıl Raspberry Pi 5 için sunulan algoritma hızlandırıcısının ardından şimdi de üretken yapay zekâya yönelik yeni bir genişleme kartı tanıtıldı. 

    Raspberry Pi AI HAT+ 2 özellikleri ve fiyatı

    İlk nesil Raspberry Pi AI HAT+ yapay zekâ eklentisinde sunulan Hailo-8 motoru 26 TOPS, Hailo-8L motoru da 13 TOPS performans verebiliyordu. Raspberry Pi AI HAT+ 2 eklentisinde firma Hailo-10H hızlandırıcısına yer veriyor ve INT4 olarak 40 TOPS performansa ulaşabiliyor. İlk neslin aksine Deepseek ve Qwen gibi büyük dil modelleri çalıştırılabiliyor. 

    Yeni eklenti 8GB dahili RAM ile birlikte geliyor. Böylece ağ bağlantısına gerek duymadan dil modellerini yerel olarak işleyebiliyor. Tarayıcı üzerinde sohbet ara yüzü sağlayabilen yazılımlar sayesinde nesne tanımlama, sahne segmentasyonu, kamera uygulamaları ile entegrasyon gibi geniş bir seçenek sunulmuş.

    Eklenti 1-7 milyar dil modeli parametresi çalıştırabiliyor. OpenAI, Meta gibi devlerde bu rakam 500 milyar-2 trilyon parametre arasında değişiyor ancak devre kartı çapında oldukça tatmin edici bir rakam. 

    Yapay zekâ projeleri ile ilgilenenler için Hailo'nun GitHub reposunda pek çok örnek, demo ve yazılım çerçeveleri bulmak mümkün olacak. Raspberry Pi AI HAT+ 2 yapay zekâ eklentisi 130$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 

