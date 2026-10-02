Raspberry Pi fiyatlara yine zam yapıyor

Raspberry Pi yine zamlandı
Yapılan açıklamaya göre bu yılın üçüncü zam dalgasında Raspberry Pi 4 2GB kartın fiyatı 67.50$ olurken Raspberry Pi 5 2GB kartın fiyatı da 77.50$ olarak belirlendi. Kartlara 12.50$ civarında bir zam gelmiş oldu. Raspberry Pi 5 2GB daha önce de zamlanmıştı.
Giderek rekabetçiliğini kaybeden Raspberry Pi başkanı Eben Upton, zamların kaçınılmaz olduğunu belirtirken kullanıcıları daha maliyet avantajı olan Raspberry Pi 3B, 3A+ veya 3B+ kartlarını satın almaya teşvik ediyor. Yaşanan fiyat artışları Çinli geliştirme kartı üreticilerini öne çıkarmaya başladı. Özellikle Orange Pi kartları bu noktada daha avantajlı konumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: