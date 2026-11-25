Yapay Zeka Özeti:
- Donanım dünyasında heyecan yaratan bir çalışmayla, Nvidia kartlarının gizli potansiyeli ortaya çıkarıldı. Bir araştırmacı, 5 dolarlık Raspberry Pi Pico 2 ile Nvidia ekran kartındaki kısıtlamaları aştı. Hassas voltaj müdahalesi sayesinde kartın 8 gigabaytlık belleği 80 gigabayta çıkarıldı ve pasif çekirdekleri etkinleştirilerek güçlü bir yapay zeka donanımına dönüştürüldü. Doğrulanması beklenen bu teknik, düşük maliyetli çözümlerin gücünü kanıtlıyor.
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CMP 170HX'in gizli 80 GB belleği açıldı
Paylaşılan bilgilere göre Nvidia, CMP 170HX modellerinde fiziksel olarak 80 GB HBM2e bellek bulunmasına rağmen kapasiteyi çip seviyesindeki sigortalar aracılığıyla 8 GB ile sınırlandırmıştı. Donanım araştırmacısı Kate'in keşfettiği yöntem ise bu kısıtlamayı aşmaya dayanıyor.
İddiaya göre ekran kartı açılırken milisaniyeler seviyesinde uygulanan bir voltaj düşüşü, çip içerisindeki sigorta kilidinin devre dışı bırakılmasını sağlıyor. Voltage glitch olarak adlandırılan bu yöntem, donanımın başlangıç aşamasındaki çalışma koşullarını kısa süreliğine değiştirerek güvenlik veya yapılandırma mekanizmalarının atlatılmasına imkân tanıyabiliyor.
126 SM ve aktif NVLink desteği
Modifikasyonun yalnızca bellek kapasitesiyle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Paylaşılan sonuçlara göre CMP 170HX'in kırpılmış çekirdekleri yeniden etkinleştirilerek toplam 126 SM birimine ulaşılmış. Karşılaştırma açısından standart Nvidia A100 modelinde 108 SM bulunuyor. Bu da teorik olarak A100'den yüzde 18 daha hızlı.
Bununla birlikte kartın PCIe 4.0 ve NVLink arayüzlerinin de etkinleştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca geliştirici, ertesi gün ikinci bir CMP 170HX kartına da aynı işlemi uyguladığını ve toplam 160 GB VRAM kapasitesine ulaştığını söylüyor. İki kartlı sistemde ise büyük bir DeepSeek modelinin saniyede 90 token hızında çalıştırıldığını söyleyelim.
Şimdilik paylaşılan sonuçların bağımsız testlerle doğrulanması gerekiyor. İddialar doğrulanırsa bu çalışma, donanımsal kısıtlamaların düşük maliyetli bir mikrodenetleyici ve hassas voltaj müdahaleleriyle aşılabileceğini gösteren dikkat çekici bir örnek olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli