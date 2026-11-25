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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Donanım dünyasında heyecan yaratan bir çalışmayla, Nvidia kartlarının gizli potansiyeli ortaya çıkarıldı. Bir araştırmacı, 5 dolarlık Raspberry Pi Pico 2 ile Nvidia ekran kartındaki kısıtlamaları aştı. Hassas voltaj müdahalesi sayesinde kartın 8 gigabaytlık belleği 80 gigabayta çıkarıldı ve pasif çekirdekleri etkinleştirilerek güçlü bir yapay zeka donanımına dönüştürüldü. Doğrulanması beklenen bu teknik, düşük maliyetli çözümlerin gücünü kanıtlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Donanım dünyasında keşfedilen yeni bir modifikasyon, Nvidia'nın eski kripto para madenciliği kartlarından CMP 170HX'i yeniden popüler hale getirebilir. Bir donanım araştırmacısı ve geliştiricinin gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, kartın donanımsal kısıtlamalarının yalnızca 5 dolarlık Raspberry Pi Pico 2 mikrodenetleyicisiyle aşılabildiği ortaya çıktı. İşlem sonucunda 8 GB bellekle sınırlandırılan kartın 80 GB VRAM kapasitesine ulaştığı belirtiliyor.

CMP 170HX'in gizli 80 GB belleği açıldı

Paylaşılan bilgilere göre Nvidia, CMP 170HX modellerinde fiziksel olarak 80 GB HBM2e bellek bulunmasına rağmen kapasiteyi çip seviyesindeki sigortalar aracılığıyla 8 GB ile sınırlandırmıştı. Donanım araştırmacısı Kate'in keşfettiği yöntem ise bu kısıtlamayı aşmaya dayanıyor.

İddiaya göre ekran kartı açılırken milisaniyeler seviyesinde uygulanan bir voltaj düşüşü, çip içerisindeki sigorta kilidinin devre dışı bırakılmasını sağlıyor. Voltage glitch olarak adlandırılan bu yöntem, donanımın başlangıç aşamasındaki çalışma koşullarını kısa süreliğine değiştirerek güvenlik veya yapılandırma mekanizmalarının atlatılmasına imkân tanıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Çalışmanın devamında bir geliştirici, Raspberry Pi Pico 2 mikrodenetleyicisini ekran kartına bağlayarak işlemi otomatik hale getirdi. Yaklaşık 15 saat süren deneme yanılma sürecinin ardından 8 GB bellek sınırının aşıldığı ve kartın 80 GB VRAM kapasitesiyle çalıştırıldığı aktarılıyor.

126 SM ve aktif NVLink desteği

Modifikasyonun yalnızca bellek kapasitesiyle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Paylaşılan sonuçlara göre CMP 170HX'in kırpılmış çekirdekleri yeniden etkinleştirilerek toplam 126 SM birimine ulaşılmış. Karşılaştırma açısından standart Nvidia A100 modelinde 108 SM bulunuyor. Bu da teorik olarak A100'den yüzde 18 daha hızlı.

Bununla birlikte kartın PCIe 4.0 ve NVLink arayüzlerinin de etkinleştirildiği iddia ediliyor. Ayrıca geliştirici, ertesi gün ikinci bir CMP 170HX kartına da aynı işlemi uyguladığını ve toplam 160 GB VRAM kapasitesine ulaştığını söylüyor. İki kartlı sistemde ise büyük bir DeepSeek modelinin saniyede 90 token hızında çalıştırıldığını söyleyelim.

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Şimdilik paylaşılan sonuçların bağımsız testlerle doğrulanması gerekiyor. İddialar doğrulanırsa bu çalışma, donanımsal kısıtlamaların düşük maliyetli bir mikrodenetleyici ve hassas voltaj müdahaleleriyle aşılabileceğini gösteren dikkat çekici bir örnek olacak.

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Raspberry Pi ile Nvidia ekran kartının 80 GB belleği açıldı!

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